Peritaje encontró mensajes entre el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, el trader argentino, pieza fundamental del lanzamiento de $LIBRA. Foto: difusión / Instagram
Peritaje encontró mensajes entre el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, el trader argentino, pieza fundamental del lanzamiento de $LIBRA. Foto: difusión / Instagram
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Redacción Gestión
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Un peritaje realizado por la justicia argentina , la cual fue promocionada por el mandatario en redes sociales y que, poco después, colapsó, generando pérdidas financieras para quienes invirtieron.

Según La Nación, , el 14 de febrero del 2025.

El mandatario ultraliberal ha negado vínculos directos con el empresario en más de una ocasión.

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La justicia analizó en varios dispositivos electrónicos de Novelli distintos borradores de un acuerdo confidencial firmado entre Milei y Davis.

Milei usó su cuenta de X para difundir el lanzamiento de $LIBRA. El mensaje fue borrado poco después. Foto: captura X
Milei usó su cuenta de X para difundir el lanzamiento de $LIBRA. El mensaje fue borrado poco después. Foto: captura X

Y es que, en su momento, , la cual iba a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina“.

“Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor”, expresaron desde Kelsier Ventures en X ante el nacimiento de $LIBRA.

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A la fecha, como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con información recogida por EFE.

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