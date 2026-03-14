Un peritaje realizado por la justicia argentina encontró mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, empresario clave detrás de la criptomoneda $LIBRA, la cual fue promocionada por el mandatario en redes sociales y que, poco después, colapsó, generando pérdidas financieras para quienes invirtieron.

Según La Nación, Milei y Novelli intercambiaron mensajes minutos antes y después de la publicación en sus redes de la criptomoneda, el 14 de febrero del 2025.

El mandatario ultraliberal ha negado vínculos directos con el empresario en más de una ocasión. A la par, Novelli chateó con Hayden Mark Davis, cara visible de Kelsier Venturas —impulsora de $LIBRA y con quien también Javier Milei ha sostenido reuniones, siendo la última el 30 de enero del 2025—.

La justicia analizó en varios dispositivos electrónicos de Novelli distintos borradores de un acuerdo confidencial firmado entre Milei y Davis.

Milei usó su cuenta de X para difundir el lanzamiento de $LIBRA. El mensaje fue borrado poco después. Foto: captura X

Y es que, en su momento, Javier Milei promocionó la criptodivisa, la cual iba a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina“.

“Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor”, expresaron desde Kelsier Ventures en X ante el nacimiento de $LIBRA.

A la fecha, se han abierto investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos que involucran tanto al presidente como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con información recogida por EFE.