La criptomoneda más grande cayó hasta 6.4% a US$ 81,629 el viernes antes de recortar pérdidas, según datos compilados por Bloomberg. A las 7:42 a.m. en Londres cotizaba en US$ 84,166. Ether bajó hasta 7.6% por debajo de US$ 2,700.

El bitcoin ha perdido cerca de 23% de su valor en noviembre, la mayor caída mensual desde junio de 2022, de acuerdo con datos de Bloomberg. El colapso del proyecto de stablecoin TerraUSD de Do Kwon en mayo de ese año desató una cadena de quiebras corporativas que culminó con la caída de la bolsa FTX de Sam Bankman-Fried.

Bitcoin se prepara para su peor mes desde el invierno cripto de 2022.

Pese a una Casa Blanca favorable a las criptomonedas bajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la creciente adopción institucional, el bitcoin se ha desplomado más de 30% desde su máximo histórico de comienzos de octubre.

La caída sigue a una ola de liquidaciones ocurrida el 10 de octubre que eliminó US$ 19,000 millones en apuestas apalancadas sobre tokens y borró unos US$ 1.5 billones del valor total combinado de todas las criptomonedas.

La presión vendedora se ha intensificado en las últimas 24 horas, con otros US$ 2,000 millones en posiciones apalancadas liquidadas, según datos de CoinGlass.

Las instituciones parecen reacias a “comprar en la baja”. Un grupo de 12 fondos cotizados en bolsa de bitcoin en Estados Unidos registró US$ 903 millones en salidas netas el jueves, su segunda mayor salida diaria desde su lanzamiento en enero de 2024. El interés abierto en futuros perpetuos ha caído 35% desde su pico de US$ 94,000 millones en octubre.

La caída del Bitcoin continúa

El contexto de mercado tampoco ha ayudado. Las acciones estadounidenses, que habían repuntado por el renovado entusiasmo en torno a la inteligencia artificial tras los buenos resultados de Nvidia Corp., cedieron las ganancias ante la preocupación por valoraciones elevadas y las dudas sobre un posible recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre.

“El sentimiento es extremadamente negativo. Parece haber un vendedor forzado en el mercado y no está claro cuán profundo puede llegar esto”, dijo Pratik Kala , gestor de portafolio del fondo australiano Apollo Crypto.