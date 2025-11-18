La firma busca atraer más capital latinoamericano mediante ofertas de inversión. Foto: iStock.
La firma busca atraer más capital latinoamericano mediante ofertas de inversión. Foto: iStock.
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

Folionet Holdings Inc., plataforma de inversión con sede en Delaware (Estados Unidos) y dedicado a conectar a inversionistas latinoamericanos con el mercado bursátil estadounidense, está consolidando al Perú como uno de sus mercados de mayor crecimiento regional.

TE PUEDE INTERESAR

Suecia ve a Perú como nuevo hub andino y abre oficina en Lima para impulsar inversiones
Boulevard Puntamar desafía al mall de la Foquita Farfán: la segunda etapa de inversión para verano
China impulsa en silencio la carrera por las startups latinoamericanas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.