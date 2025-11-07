En su punto máximo del 6 de octubre, el valor total de todas las criptomonedas alcanzó un récord de casi US$ 4.4 billones, pero una caída de 20% desde entonces deja a la clase de activos con un alza modesta de 2.5% en lo que va del año, según datos de CoinGecko.

La baja, que comenzó con la liquidación repentina de unos US$ 19,000 millones en posiciones apalancadas pocos días después del máximo histórico, quebró la confianza y los operadores muestran pocas señales de apostar por una recuperación.

Ese desempeño es una sorpresa que pocos habrían anticipado en un año marcado por una adopción más firme de los activos digitales por parte de reguladores, bancos globales e inversores institucionales.

Los activos digitales se encaminan a borrar las ganancias de 2025

El impulso del presidente Donald Trump para consolidar a Estados Unidos como el epicentro mundial de las criptomonedas desató una ola de actividad y llevó al bitcóin a subir hasta 35%. En una señal de cuán rápido se revirtió el optimismo, el valor de mercado de los activos digitales ahora es inferior al que tenía cuando Trump asumió el cargo.

El bitcóin ha caído un 9% en lo que va de la semana, encaminándose a su peor desempeño semanal desde marzo. En el proceso, cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días, un nivel clave de soporte que se mantenía desde el mercado bajista de 2022.

Aunque la reciente liquidación ha sido generalizada, las pérdidas más pronunciadas se concentran en las altcóins —tokens más pequeños y volátiles—, que han tenido un desempeño significativamente inferior este año.

“Excluyendo al bitcóin y ether, las criptomonedas en general han operado en terreno negativo durante meses”, dijo Augustine Fan , socio de SignalPlus. “Ha habido poco dinero nuevo ingresando a los tokens alternativos o proyectos DeFi”.

LEA TAMBIÉN: Bitcóin y token vinculado a Binance caen tras liquidación récord

Con pocos catalizadores a corto plazo y persistentes preocupaciones sobre seguridad y regulación, la participación del público general probablemente seguirá siendo débil, añadió Fan.

Jeff Mei , director de operaciones del exchange cripto BTSE, dijo que la última caída de los activos digitales se debió en parte a “preocupaciones de que las acciones de inteligencia artificial estén sobrevaloradas”. Advirtió que “si vemos una venta masiva en acciones de IA y tecnológicas, es muy probable que el bitcóin caiga por debajo de los US$ 100,000 y las altcóins se desplomen aún más”.

Pese al pesimismo, hay algunas señales de estabilización. Tras seis días consecutivos de salidas netas, los ETF estadounidenses de bitcóin y ether spot registraron ingresos por US$ 253 millones el jueves.