El índice MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, que sigue a los 50 activos digitales más pequeños dentro de una canasta de 100, cayó el domingo a su nivel más bajo desde 2020.

El mínimo se produjo cuando el bitcóin, la criptomoneda más grande, borró lo que hasta hace poco era una ganancia acumulada de 30% en el año, apenas unas semanas después de alcanzar un máximo histórico.

Considerados un barómetro del apetito por el riesgo más especulativo, los llamados altcóins están quedando muy rezagados frente a sus pares más grandes en 2025.

Las altcoins prolongan su bajo rendimiento.

Durante los anteriores mercados alcistas, el índice de pequeña capitalización solía superar a su contraparte de gran capitalización, beneficiándose del apetito de los operadores por apuestas de alto riesgo y alta recompensa. Pero esa tendencia se revirtió el año pasado después de que Estados Unidos aprobó productos cotizados en bolsa de bitcóin y ether, que se convirtieron en el principal foco de los flujos institucionales.

En los últimos cinco años, el índice de pequeña capitalización ha caído casi 8%, mientras que su equivalente de gran capitalización se ha disparado cerca de 380%, lo que resalta hasta qué punto este segmento ha perdido atractivo.

Los operadores minoristas están aprendiendo de ciclos anteriores, dijo Pratik Kala, gestor de portafolios del fondo australiano Apollo Crypto. “Una marea creciente no eleva todos los barcos: solo los de calidad”, añadió.

El mercado cripto en general aún se recupera del colapso del 10 de octubre, que provocó alrededor de US$ 19,000 millones en liquidaciones y eliminó más de US$ 1 billón en valor de mercado entre todos los tokens. Desde entonces, el apetito por el riesgo se ha desplomado y los operadores siguen evitando los rincones más especulativos del mercado.