Gobierno de Milei busca endurecer las penas para los adolescentes culpables de crímenes. Penas sería hasta de 15 años. Foto: Luis ROBAYO / AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, colocó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, las cuales comenzarán el próximo 2 de febrero.

En una reciente aparición pública, el mandatario ultraliberal insistió, megáfono en mano, que en “Argentina el que las hace las paga”. “Delito de adulto, pena de adulto”, exclamó el dignatario.

Manuel Adorni, jefe del Gabinete de Ministros, señaló que. Actualmente es de 16 años.

Según la iniciativa de Milei, , centro de menores o en una sección separada de una cárcel convencional.

Además, la senadora Patricia Bullrich, allegada a Javier Milei, instó a que el proyecto avance en el Congreso tras unos delitos cometidos por menores de edad, como el reciente asesinato del adolescente Jeremías Monzón, en la provincia de Santa Fe.

Vale añadir que la propuesta de Javier Milei obtuvo el estatus de dictamen en la Cámara de Diputados pero no fue debatida porque el oficialismo, en ese entonces, no tenía mucha fuerza parlamentaria. No obstante, con las elecciones del año pasado, ahora duplicó sus representantes.

Dentro de la agenda extraordinaria, también se han incluido proyectos de ley como la reforma laboral, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y la ley de glaciares. Dichas jornadas se extenderán hasta el 27 de febrero.

Con información de EFE

