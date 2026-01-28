El presidente de Argentina, Javier Milei, colocó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, las cuales comenzarán el próximo 2 de febrero.

En una reciente aparición pública, el mandatario ultraliberal insistió, megáfono en mano, que en “Argentina el que las hace las paga”. “Delito de adulto, pena de adulto”, exclamó el dignatario.

Manuel Adorni, jefe del Gabinete de Ministros, señaló que este proyecto de ley busca fijar en 14 años la edad de imputabilidad de un delito. Actualmente es de 16 años.

Según la iniciativa de Milei, las penas no podrán superar los 15 años y podrán ser cumplidas en el domicilio, centro de menores o en una sección separada de una cárcel convencional.

Además, la senadora Patricia Bullrich, allegada a Javier Milei, instó a que el proyecto avance en el Congreso tras unos delitos cometidos por menores de edad, como el reciente asesinato del adolescente Jeremías Monzón, en la provincia de Santa Fe.

Javier Milei, en un principio, buscó que la edad de imputabilidad sea de 13 años. Al final, se espera que sea de 14 años. Foto: Ministerio Público

Vale añadir que la propuesta de Javier Milei obtuvo el estatus de dictamen en la Cámara de Diputados pero no fue debatida porque el oficialismo, en ese entonces, no tenía mucha fuerza parlamentaria. No obstante, con las elecciones del año pasado, ahora duplicó sus representantes.

Dentro de la agenda extraordinaria, también se han incluido proyectos de ley como la reforma laboral, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y la ley de glaciares. Dichas jornadas se extenderán hasta el 27 de febrero.

Con información de EFE