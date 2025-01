Santiváñez reconoció que su cartera ha estado trabajando en “una propuesta normativa bien estructurada para que no tenga mayores reproches”. La columna vertebral de esta jugada sería considerar la edad “prudente” del delincuente.

“Probablemente sea importante revisar la legislación penal respecto a la participación de determinados menores, de 16 o 17 años, que cometan conductas delictivas (...) y sancionar no con un internamiento en un establecimiento que en realidad no podrían significar mayor represión a la libertad, sino que realmente vayan a la cárcel”, soslayó Juan José Santivañez.

Los riesgos de implementar la cárcel para menores de edad

Perú está en la Convención de Protección de los Derechos del Niño y Adolescente, lo cual es una limitante para disminuir la edad de los peruanos que pueden responder penalmente ante un delito por “más severos y horrendos que sean”, explica el abogado penalista Andy Carrión.

Además, la Constitución de la República también fija que sólo son responsables de sus actos aquellos que tengan de 18 a más años. “Corresponde aplicar una reforma constitucional para poder disminuir la edad para imputar a un criminal, pero son varias las limitantes internacionales, convencionales y constitucionales junto a la pertinencia de incorporar en el ordenamiento jurídico a los adolescentes”, resaltó para Gestión.

Carrión es consciente de que la “cura sería más mala que la enfermedad” porque se desnaturaliza lo que mandan los derechos de los niños y adolescentes: priorizar su rehabilitación para darles la oportunidad de reinserción social y también porque se los deja a merced de delincuentes más curtidos que podrían ejercer una influencia en sus instintos criminales.

“El ministro (Santivañez) es un demagogo. Lo que busca es separarlos de la sociedad. Un menor no tiene el desarrollo psicológico y físico para seguir una norma. Ya existen los centros de rehabilitación y no es que están una semana y se van. A los 18 años pueden ya ser procesados penalmente, como en el caso Gringasho. No se ha analizado la magnitud de recluir a un menor de 16 años con uno mayor de edad”, relató.

SICARIO. ‘Gringasho’ no pisó la cárcel muchos años por ser menor. Carrión recuerda que por más horrendo que sea el crimen perpetrado por un menor de edad no puede ir preso. Foto: difusión GEC

Por su parte, el exministro del Interior, Mariano González, considera que la propuesta de Santivañez “es una respuesta efectista” que no resolverá el problema de fondo: la delincuencia.

“Es una iniciativa que no conduce a nada. Solo se disfraza de una buena intención para salir del paso. Se requiere un régimen carcelario más drástico pero en lo absoluto que no contemple a menores de edad y también un sistema judicial que no sea tan benevolente. Tiene que haber mano dura pero con un norte claro” , comentó a este diario.

González exhortó al Ministerio del Interior y otras carteras a elaborar un plan articulado que tome diversas iniciativas —de las que no se considera devoto, junto a esta también el tipificar al terrorismo urbano o la pena de muerte—; mas considera que “no se abren los espacios de discusión adecuados porque no quieren escuchar”.

SOBRE EL AUTOR Fernando Cuadros Concha Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.