Milei, después de borrar su publicación, indicó que su sugerencia fue “de buena fe”. Sin embargo, de buena fe, o no, el perjuicio económico se consumó; y por tanto lleva a la siguiente reflexión: ¿cuáles son los riesgos de recomendar invertir en operaciones no reguladas? ¿es considerado un delito? ¿qué dice la ley peruana?

Toda inversión tiene un riesgo. A veces mínimo, a veces máximo.

Los mercados financieros, regulados o no, suelen ser volátiles, y por tanto los precios de los activos pueden subir y bajar. Esto, en consecuencia, puede derivar en la pérdida parcial o total de un capital.

El riesgo es más relevante en activos como acciones individuales o criptomonedas.

En el Perú, según el BCRP, las denominadas criptomonedas son activos digitales no regulados, que no tienen la condición de moneda de curso legal ni son respaldadas por bancos centrales. Asimismo, no cumplen plenamente las funciones del dinero como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor.

Por el contrario, en Argentina la compra y venta de criptomonedas es totalmente legal. Incluso, esta zona de la región lideró la adopción de esta moneda en 2024 dentro de América Latina, tanto en la cantidad de usuarios como en el valor de activos recibidos. Alcanzó los US$ 91,100 millones.

“El mercado de criptomonedas en Argentina es legal. Hay varios tipos de funcionamiento, por ejemplo puedes utilizar Exchange, que son empresas reguladas por la CNV. Si trabajas con un Exchange te habilitas una cuenta y compras y vendes criptoactivos. No pasas por ninguna regulación, es legal en Argentina”, dijo a Gestión, Maximiliano Firtman, programador, docente y periodista especializado en ciencia y tecnología.

¿Es delito recomendar una inversión en mercados no regulados?

Los argentinos debaten sobre si el presidente Javier Milei ha cometido un delito o no.

“Pareciera ser que el encuadramiento penal encaja o está cerca de lo que ocurrió. Aquí hay que determinar si hubo dolo. Se debe investigar judicialmente”, dice Félix Lonigro, abogado constitucionalista argentino.

En Perú, recomendar invertir -incluso en criptomonedas- no es un delito, pero sí existen delitos relacionados con la inversión, como la estafa de inversores y el abuso de información privilegiada.

En general, la legislación penal actual no establece que poseer o comprar y vender monedas virtuales sea un delito.

“El negocio de las criptomonedas no tiene una regulación en nuestro país, pero eso no obsta para eventualmente analizar si dentro de los términos está incluido el delito de estafa, que tendría que analizarse detalladamente”, sostiene Andy Carrión, abogado penalista.

Es decir, el solo hecho de ofrecer, promocionar o negociar en el mercado de criptomonedas no podría ser sancionado. Sin embargo, de existir un mecanismo engañoso de captación de activos como la estafa, si podría configurarse un delito que se castiga con una pena de prisión de uno a seis años, y una multa de 30 a 90 días. La pena puede ser mayor dependiendo de las circunstancias del caso.

