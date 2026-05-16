El crecimiento de las fintech, aplicativos de préstamos, cajas municipales y cooperativas ha facilitado el acceso a financiamientos rápidos para miles de emprendedores y trabajadores independientes. Sin embargo, la facilidad para obtener pequeños créditos también ha incrementado el riesgo de acumular deudas sin evaluar correctamente la capacidad de pago.

Los microcréditos son préstamos de bajo monto y corto plazo que suelen destinarse a capital de trabajo, compra de mercadería, gastos operativos o necesidades urgentes del negocio. Aunque representan una alternativa de financiamiento accesible, especialistas advierten que su uso sin planificación puede derivar en sobreendeudamiento.

“En microfinanzas, el problema normalmente no aparece por un solo préstamo, sino por la suma de pequeñas obligaciones adquiridas en poco tiempo. Cuando los pagos empiezan a superponerse, el negocio pierde capacidad de maniobra y la presión financiera aumenta rápidamente”, explicó Alonso Corcuera, director comercial SME de Equifax – Infocorp.

A diferencia de otros productos financieros, este tipo de créditos suele aprobarse en poco tiempo debido a sus montos reducidos, lo que puede llevar a muchas personas a minimizar el impacto real que tendrán en sus ingresos futuros.

Frente a ello, el especialista recomienda considerar algunos aspectos antes de asumir una nueva deuda:

Calcula cuánto terminarás pagando, aunque el préstamo sea corto: en muchos microcréditos, los pagos se realizan en pocas cuotas y en plazos cortos, por lo que el monto puede parecer manejable al inicio. Sin embargo, es importante revisar cuánto dinero saldrá realmente de tu negocio durante ese periodo y cuánto terminarás pagando en total antes de aceptar el préstamo. El riesgo no siempre está en el monto, sino en la acumulación: en microfinanzas, varias obligaciones pequeñas pueden generar presión financiera rápidamente si coinciden en los mismos periodos de pago. Por eso, es importante evaluar el total de compromisos activos antes de asumir una nueva deuda. Un crédito no resuelve un problema de ingresos: si el negocio no está generando lo suficiente, el crédito puede cubrir el problema solo temporalmente. Es importante evaluar si el dinero ayudará a generar ingresos o solo a cubrir un vacío. Revisa tu situación crediticia antes de asumir una nueva deuda: tener claridad sobre tus deudas actuales y tu comportamiento de pago permite tomar decisiones más realistas. Hoy existen herramientas que facilitan este seguimiento y ayudan a evitar sobreendeudamiento.

En ese contexto, el acceso a información financiera cobra cada vez mayor relevancia. Herramientas como los reportes crediticios permiten a los usuarios conocer su situación financiera y evaluar con mayor claridad la conveniencia de asumir nuevas obligaciones.

Un uso responsable de los microcréditos no solo permite atender necesidades inmediatas del negocio, sino también conservar estabilidad financiera y mejorar las posibilidades de acceder a futuros financiamientos en mejores condiciones.