Más madres peruanas impulsan sus negocios apoyadas en herramientas digitales, redes sociales y capacitación flexible. Foto: Andina/ referencial.
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Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La imagen de la madre emprendedora en el Perú viene cambiando. Ya no se trata únicamente de mujeres que inician un pequeño negocio para generar ingresos inmediatos, sino de emprendedoras que buscan profesionalizarse, incorporar herramientas digitales y construir proyectos con visión de crecimiento.

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