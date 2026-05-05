El estudio revela que las marcas ya no concentran sus esfuerzos en un solo canal, sino que combinan televisión, radio, prensa, publicidad exterior y plataformas digitales para reforzar su presencia a lo largo del recorrido del consumidor.

Los sectores de retail, vestuario y accesorios encabezan la actividad publicitaria por esta campaña, seguidos por finanzas y telecomunicaciones. Según la IBOPE, el cambio no solo pasa por un mayor gasto, sino por una inversión más estratégica y basada en análisis de datos.

“Hoy el consumidor está fragmentado entre múltiples medios y dispositivos. Por eso, las marcas buscan ampliar alcance y gestionar mejor la frecuencia de sus mensajes en distintos puntos de contacto”, señaló Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica.

La ejecutiva indicó que el Día de la Madre se mantiene como una de las campañas comerciales más agresivas del semestre debido al alto volumen de anuncios y a la fuerte competencia por captar atención en un periodo corto de tiempo. En ese contexto, sostuvo que la clave ya no está necesariamente en elevar el presupuesto, sino en optimizar la inversión.

Ibope registró más de 112 mil avisos entre abril y mayo, en una de las temporadas comerciales más competitivas del primer semestre. Foto: Andina

Ibope sostiene además que las estrategias multimedios permiten identificar solapamientos entre plataformas y medir el desempeño de las campañas de manera más integrada, en momentos en que las empresas buscan decisiones más precisas sobre dónde colocar sus recursos publicitarios.

“El valor no está en sumar medios, sino en entender cómo trabajan juntos para generar resultados de negocio medibles”, precisó.

El estudio también advierte que el costo de captar atención se eleva durante esta temporada por la saturación de mensajes comerciales, lo que obliga a las marcas y agencias a apoyarse cada vez más en herramientas de inteligencia publicitaria para monitorear a la competencia y ajustar campañas en tiempo real.

Alcance en las redes sociales

Destacar en redes sociales se vuelve un reto en esta fecha. Muchos negocios ofrecen flores, desayunos, ropa, accesorios, experiencias o promociones similares. La diferencia está en cómo se cuenta la historia, cómo se presenta la oferta y qué tan fácil es para el cliente compartirla.

“Una campaña viral no nace solo de seguir una tendencia, sino de entender qué emoción mueve al cliente. En fechas como el Día de la Madre, los emprendedores tienen una gran oportunidad para conectar desde historias reales, mensajes simples y propuestas que hagan que las personas quieran compartir, comentar o recomendar”, señala Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor y especialista del Consultorio Financiero de Mibanco.

Expectativas de consumo

De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta fecha podría movilizar más de S/ 4,000 millones en ventas, impulsada por una mayor intención de compra y el dinamismo del canal online.

En este contexto, el comercio electrónico continúa ganando protagonismo. Según Mercado Libre, el sector ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y, para este año la compañía espera registrar un crecimiento de doble dígito durante esta campaña, lo que refleja el avance de la digitalización del consumo en el país.

De acuerdo con Mercado Libre, las categorías más demandadas para esta campaña serán Belleza, Cuidado Personal y Smartphones, reflejando una tendencia hacia regalos prácticos, enfocados en el bienestar, pero sin dejar el componente tecnológico. En paralelo, categorías como Mobiliario, Moda y artículos para el hogar vienen ganando protagonismo y podrían sorprender por su crecimiento.

En línea con este comportamiento, Mercado Libre proyecta que el ticket promedio se incrementaría en un 10% frente a la campaña del año pasado, impulsado por la demanda de categorías de mayor valor y los nuevos ingresos.