Origen y significado de la celebración del Día de la Madre en Argentina cada tercer domingo del mes de octubre. (Foto: EFE)
Origen y significado de la celebración del Día de la Madre en Argentina cada tercer domingo del mes de octubre. (Foto: EFE)
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Fernando Cuadros Concha
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La campaña por el Día de la Madre se consolida como una de las temporadas de mayor presión publicitaria para el primer semestre. En un escenario marcado por la fragmentación de audiencias y la competencia por captar la atención en distintos dispositivos, 6 de cada 10 grandes anunciantes en Perú ya recurren a estrategias integradas en tres o más medios para potenciar el alcance y mejorar el retorno de sus campañas, de acuerdo con IBOPE.

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