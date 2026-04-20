Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe), confirmó que el ingreso de mercadería internacional para el Día de la Madre ya culminó. En la actualidad, las actividades se orientan a distribuir productos en volumen a provincias e, inclusive, al exterior.

“Hay clientes de Ecuador y Bolivia, que piden la mercadería que llega por el puerto del Callao”, comentó, tras calcular que entre 40% y 50% de los comerciantes del Centro de Lima han decidido participar en negocios por esta festividad en 2026.

Por el volumen importado, estimó que la campaña del 2026 movería una cantidad de obsequios 10% o 15% mayor que la misma festividad de 2025. Por la fortaleza que venía mostrando la moneda local, destacó que los empresarios se animaron a elevar ligeramente sus pedidos a las fábricas, principalmente, en China.

El ingreso de mercadería internacional para el Día de la Madre ya culminó. (Julio Reaño).

Respecto a los precios, proyectó que estarían al mismo nivel que el año pasado.

En tanto, refirió que la proximidad de Mundial de Futbol 2026 no está dinamizando la importación ni pedidos de tiendas locales, en el ámbito de adornos, regalos, recuerdos o artículos de uso personal. “Será porque Perú no clasificó. Para Rusia 2018, sí hubo movimiento, ya después en el siguiente mundial bajó bastante”, recordó.

Las categorías preferidas: despegan regalos con luces led

Consultado por los productos de tendencia importados para la campaña del Día de la Madre, Díaz mencionó que los empresarios siguen apostando por regalos tradicionales como tazas o adornos. Sin embargo, otras líneas comienzan a ganar terreno.

“Se están importando pequeños artefactos para el uso personal de las madres, pero sobre todo regalos que tengan luces led, eso es lo novedoso de este año”, anotó.

Agregó que la llegada de nuevas líneas de productos responde a cambios de patrón en las preferencias, con madres “tecnológicas” que buscan productos funcionales y con nuevos elementos.

Los empresarios siguen apostando por regalos tradicionales como tazas o adornos. Sin embargo, otras líneas comienzan a ganar terreno.

Importación vía el puerto del Callao

Para la campaña del Día de la Madre, Díaz indicó que el puerto del Callao continúa siendo el mayor terminal de importación de los empresarios pequeños y medianos. Si bien el megapuerto de Chancay es otra opción atractiva, reconoció que todavía no es tomada por un número importante de importadores.

“La Aduana en Chancay no da facilidades, toman acciones que desalientan. Ya ha habido quejas por inmovilización e incautaciones de productos”, anotó, tras mencionar que el costo y tiempo de transporte desde ese puerto al centro de Lima también desanima.

Sin embargo, destacó que el interés se mantiene y cada vez más importadores buscan emplear dicho puerto con conexión directa con China, sobre todo, considerando que la gran mayoría de la mercadería adquirida procede de este país asiático.