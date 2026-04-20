En el Día de la Madre, las preferencias de las mamás siguen cambiando. (Foto: Freepik).
En el Día de la Madre, las preferencias de las mamás siguen cambiando. (Foto: Freepik).
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

En el inicio de mayo, los últimos días de la campaña electoral y la proximidad del Mundial de Futbol 2026 parecían concentran la atención del consumidor. Sin embargo, en los almacenes y servicios de distribución para mercados y tiendas tradicionales en Perú, las labores se enfocaban en una festividad que nunca perderá relevancia: el Día de la Madre. A la fecha, la importación ya acabó, pero el despacho mayorista está en su momento pico. ¿Qué se espera para esta campaña enfocada en celebrar a las mamás?

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