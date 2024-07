“No esperamos un mayor crecimiento, apostamos a que se mantengan los niveles del año pasado, porque la demanda ha decrecido en general”, indicó el dirigente, considerando la caída del 10% en ventas durante la campaña del Día de la Madre.

Nazario advierte que antes del Covid-19, la facturación en todo el conglomerado llegaba a los US$20 millones al día. “Estamos en 70% de lo que vendíamos en prepandemia y el promedio de ticket de consumo por persona en esta época no supera los S/120”, observó.

Sin embargo, según apunta el empresario, durante este mes han observado un incremento de ventas en artículos de juguetería y de hogar, especialmente de las líneas de dormitorio como ropas de cama, edredones, frazadas, sábanas, entre otros.

En el rubro de hogar, proyectan un movimiento económico de US$ 2 millones (20%) diarios, mientras que en el sector de juguetes, ante las próximas vacaciones escolares, se calcula una facturación de US$ 4 millones 800,000 (30%) debido a que los comerciantes mayoristas se están anticipando a tener stock suficiente para fechas clave como el Día del Niño (20 de agosto).

Hay un incremento en ventas de líneas de dormitorio como ropas de cama, edredones, frazadas, sábanas.

En diálogo con Gestión, el presidente de la Asociación de Importadores Medianos (Aimpe), Roberto Díaz, indicó que los productos de tecnología pequeña registran una demanda en alza. Los artículos comprenden relojes inteligentes, calefactores eléctricos por el invierno, masajeadores portátiles. Para este rubro, se calcula en venta unos US$ 80 millones.

Comerciantes también perdieron por Copa América

Así como la derrota de la selección peruana en la Copa América, los grandes perdedores también fueron los comerciantes del Centro de Lima. Según apunta Díaz, se vendió menos de la mitad de los US$ 10 millones invertidos en productos deportivos como pelotas, bufandas, souvenirs relacionados al ambiente futbolero. Lejos quedó el buen porvenir de la temporada del 2017 cuando la bicolor clasificó al Mundial de Rusia. “Para esa fecha fue impresionante porque se importaron US$ 150 millones solo en este rubro”, resaltó.

Otros productos con una tendencia en particular al alza, según detalla el representante de Aimpe, son todos los accesorios para celulares como protectores, micas, cargadores, audífonos, aros luz led, soporte para el móvil, etc. “Está aumentando más la venta. Se ha importado para esta campaña de US$10 a US$15 millones”, destacó.

Luego de Fiestas Patrias, se prepararán para la campaña más grande del año que tienen: Navidad. Para ello, con un adelanto de cuatro meses, importarán entre US$ 800 a US$ 1,000 millones en todo tipo de artículos navideños. “El año pasado fue similar la inversión, pero el 30% no se vendió, quedó en stock”, indicó.

Valoró que el tiempo de importación ha reducido entre 30 a 45 días desde China. “El mercado peruano tiene a crecer más porque ven un buen ingreso a Sudamérica. Ahora con el megapuerto de Chancay, será mejor”, refirió.

Según el último registro, son 18,163 comerciantes del emporio de Mesa Redonda con licencias municipales. “A eso hay que sumarle los 10,000 ambulantes que están en las calles, eso es un factor que afecta mucho al comercio formal porque acarrea caos y delincuencia”, criticó Nazario.

