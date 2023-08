En el mes de junio , se realizó la reubicación de los comerciantes informales del Mercado Central y Mesa Redonda para ocupar la denominada “Huerta Encontrada” en Barrios Altos, a poco tiempo de ello Díaz nos comenta lo siguiente:

Esta nueva orden, ¿favoreció la afluencia de compradores en las tiendas?

“En comparación al 2019 (año prepandamia), la afluencia de compradores ha bajado ya que los distribuidores, compradores o mayoristas que antes adquirían como 100, ahora realizan compras en la mitad o menos, como 50 o 40. La mercadería no se logra vender”, indica.

Ante esta situación, el representante de Mesa Redonda espera que en la campaña navideña puedan mejorar su nivel de ventas, por una mayo liquidez de los peruanos.

A lo largo del año el conglomerado comercial ha enfrentado diversas interrupciones, por las marchas y manifestaciones políticas, que afectó directamente a los comerciantes, comenta Roberto Díaz.

Lo anterior es una situación en la que han tenido que adaptarse.

“Las marchas se han dado de manera constante y las tiendas de Mesa Redonda han tenido que lidiar con ello. Los importadores llegan más temprano y atienden desde las 7 am hasta las 2 pm, dado que usualmente los manifestantes se reúnen a partir de las 4 pm y así no afecta tanto la venta del día”, expresa.

Otro de los problemas que afectan a las galerías de Mesa Redonda y a los comerciantes son los incendios y ahora serían las lluvias, como consecuencia del Fenómeno de El Niño.

“Nos encontramos preocupados por ambas problemáticas. En cuanto a las lluvias, este mes (agosto) comenzaremos una campaña en 80 galerías de Mesa Redonda para fortalecer, limpiar los techos y mejorar el drenaje del agua en las azoteas”, indica.

En tanto, que, para enfrentar los incendios, Roberto Díaz dijo que están informando y equipadas las galerías ante un eventual siniestro.

Empresarios chinos en el centro de Lima

El conglomerado ha llevado la llegado de empresarios chinos, quienes actualmente representan entre el 20% y 25% de las tiendas comerciales en el Centro de Lima. Son alrededor de 300 los comerciantes asiáticos entre Mesa Redonda y Mercado Central, quienes están dedicados a las importaciones de productos tecnológicos, bazar, herramientas y juguetes.

Dichos empresarios se han ido instalando desde el 2016. Su presencia permitió que los importadores peruanos no eleven precios y que estos sean comparables con los valores de los productos que llegan del mercado asiáticos; generando una mayor competencia de precios entre comerciantes locales.

Roberto Díaz nos comenta que los empresarios chinos realizan mayores ventas vía redes sociales, dando mayor visibilidad y circulación a los productos.

Como una respuesta a competencia en precios, los comerciantes peruanos se agrupan para realizar pedidos por volumen y con ello igualan sus costos al que tienen los importadores chinos.

Bajas ventas y campaña navideña en riesgo

Hace unos días culminó la campaña de Fiestas Patrias cuyas ventas fueron 20% más bajas que el 2019 y 5% menores al 2022, señaló Diaz.

El presidente de la Aimpe atribuye que el resultado adverso de julio se debe al alza de los precios en los alimentos, ya que las familias priorizan adquirir los productos de la canasta básica.

Precisó que las ventas de los días previos a campaña de Navidad del 2019 oscilabbn de entre US$ 40 millones y US$ 50 millones diarios. Sin embargo, para este año se estima que el comportamiento de la facturación estaría entre US$ 30 millones y US$ 35 millones.

Respecto a los productos que se comercializan, el 50% de las ventas de la campaña navideña son juguetes.

Robertó Díaz comenta que este año comerciantes del gremio que representa no realizarán la importación, ya que Digesa y la Aduana han cambiado los criterios de valoración de productos importados, generando demoras hasta de 45 días en la obtención de las autorizaciones sanitarias.

Esta situación, se convertiría en pérdida para los comerciantes ya que los productos podrían ser entregados luego de la campaña navideña. Sin embargo, Díaz se mantiene optimista y espera que puedan agilizarse procesos en Digesa y Aduanas, así la temporada navideña se pueda desarrollar sin problema.

SOBRE EL AUTOR Carla Vilca Vásquez

