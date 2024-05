Los empresarios y microempresarios de la industria textil del emporio comercial de Gamarra esperan que con el descenso de las temperaturas y el aumento de la sensación de frío la producción de otoño – invierno se incremente y se logre facturar, al menos, S/ 1,700 millones, cifra registrada durante similar periodo del 2023.

La presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, manifestó que la esperanza de aumentar las ventas se mantiene, pese a que el sector manufactura registra una caída de 14 meses. “Las cifras que ha arrojado el INEI demuestran la realidad. La producción de prendas de vestir solo en marzo se ha reducido en más de 20%”, indicó en Andina.

Es por esta razón que los comerciantes aún mantienen cautela en cuanto a la inversión para la producción de esta temporada, ya que no cuentan con un excedente de capital ya que las ventas no registraron un buen desempeño durante el 2023. “Los empresarios no pueden arriesgar y producir todo lo que se producía antes de la pandemia porque no tienen capital. Este se ha visto reducido notablemente”, agregó Saldaña.

En esa línea, indicó que la capacidad de inversión se ha disminuido hasta en 45% en comparación con las cifras prepandemia. Para esta campaña se prevé una inversión entre los S/ 1,000 y S/ 3,000. “Si se arriesgaran al 100% y la demanda no crece o el clima cambia a una especie de verano, será muy difícil avanzar”, advirtió.

Respecto a los emprendedores que adquieren prendas al por mayor, señaló que la inversión mínima oscila entre los S/300 y S/500. Susana Saldaña explicó que la venta a clientes mayoristas representa el 70% de la venta total que se registra entre los meses de abril y agosto y el 30% restante se distribuye en todo Lima al por menor en las siguientes semanas.