¿Cómo recibieron la luz verde al MEIA semidetallado para la etapa 3?

Estamos a la expectativa de iniciar las obras y, después de seis años, continuar con este rediseño del terminal.

¿Qué falta para iniciar las obras?

Estamos en los detalles y planeamos ejecutar la etapa 3 A en las semanas que vienen. La inversión superará el monto establecido en el contrato, que eran US$ 69 millones, y vamos a invertir US$ 95 millones. Luego vendrá la etapa 3 B, que tiene la mayor inversión, US$ 328 millones, y nuestra estimación es hacer más de ese monto.

¿A qué responden los aumentos?

Nos vamos a ceñir al compromiso de la obra, pero buscamos mejorar los estándares. No estamos pensando solo en los requisitos mínimos, sino en hacer bien lo que nos hemos comprometido a hacer.

¿Qué obras incluye la etapa 3 A?

Mejoras en las puertas de acceso y salida de carga general, mejoras en los pavimentos, pero lo principal es la construcción de silos de almacenamiento de granos de caída libre. Ahora tenemos una capacidad de almacenamiento en silos de 25,000 toneladas y se va a incrementar a 85,000. Otro componente importante es la adquisición de dos equipos absorbentes de granos de última generación.

¿Con qué actividad iniciarán el 2024?

Lo que veremos el 2024 en adelante en el Terminal Norte Multipropósito son grandes inversiones, porque además está la siguiente etapa 3 B, cuya ejecución se activará cuando lleguemos a mover 1.1 millones de TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies). Si llegamos a ese objetivo, se construirá en simultáneo a la 3 A.

¿Ya llegarán a esos 1.1 millones de TEU el 2024?

Nos medimos por año de concesión, de julio a junio. Confiamos en que el volumen de carga que estamos recibiendo nos permitirá en los meses que quedan (del actual año de concesión) llegar al objetivo de los 1.1 millones de TEU en el 2024, pero el mercado lo dirá. El último año de concesión llegamos a 1 millón de TEU y este año el pronóstico es positivo.

¿Proyectan que la ejecución de la etapa 3 A y 3 B se realice al mismo tiempo?

Correcto y así está previsto en el contrato. Fue un cambio importante en la adenda que firmamos en noviembre del año pasado. La secuencia de obras ya no es progresiva sino en paralelo, se superponían y avanzaban en paralelo.

En ese caso, ¿ya avanzan con los permisos para la 3 B?

El instrumento aprobado (MEIA) fue para la 3 A y 3 B, es decir, ya tenemos uno de los permisos más importantes, que es el ambiental. ¿Qué falta para la 3 B? Presentar el expediente técnico de las obras. Ya estamos trabajando en eso.

¿Cuánta inversión se ejecutara el 2024?

Mucho depende del tiempo de entrega de los equipos de última generación y de la construcción de los silos cerca de la puerta de carga general.

¿En cuánto tiempo se ejecutará la 3 A?

El compromiso de ejecución es 36 meses, pero la idea es hacerlo antes. Ya anteriormente la empresa se ha adelantado al plazo máximo. Nuestro compromiso es hacerlo lo más pronto posible para estar en condiciones de competir en el mercado y beneficiar al país.

Movimiento en el Terminal Norte del Callao

¿Cómo está el movimiento de carga en el Terminal Norte del Callao?

Tenemos una distribución muy balanceada entre la carga general y de contenedores, normalmente están parejas. En algún momento es 55% y 45%, o viceversa, eso depende del mercado.

¿Ven volúmenes al alza en el actual año de concesión?

Tenemos un buen volumen de carga de contenedores; y la carga general, dependiendo del tipo de carga, ha sufrido mayor o menos impacto. Por ejemplo, los productos refrigerados han sufrido un impacto como los productos de pesca que han sido impactados por el calentamiento general de las aguas.

¿La llegada de cruceros ha retornado a los niveles prepandemia?

Antes recibíamos 60,000 pasajeros por temporada. El año pasado iniciamos la temporada de cruceros y tuvimos 30,000 pasajeros. Queremos retornar a una etapa prepandémica y que llegue el turismo que el Perú necesita. El turista de cruceros no solo es muy especializado, sino también de alto poder económico.

¿Cómo va el ingreso de cruceros en la actual temporada?

Nuestro pronóstico es superar a la temporada pasada y la hemos adelantado. Empezó a finales de agosto, antes era más cercano a noviembre. El cambio climático favorece la llegada de turistas. Por lo general, termina en abril o inicios de mayo, como el clima lo permita.

El Terminal Norte y su posicionamiento frente a Chancay

¿Cómo se prepara el Terminal Norte del Callao ante la operación del megapuerto de Chancay?

El puerto del Callao es histórico y tiene la mayor importancia en Perú. Nuestra empresa espera con mucha expectativa la llegada de otros operadores y estamos muy interesados en competir, pero tiene que ser en igualdad de condiciones.

¿A qué se refiere?

Hasta ahora, la operación portuaria en Perú ha sido principalmente de concesiones públicas y ese no es el esquema de Cosco, una empresa privada que operará un terminal privado (megapuerto de Chancay) de servicio público. Hay una serie de vacíos y dudas que se irán aclarando en el tiempo y eso será determinante para el resto de puertos. Estamos listos para competir y no tenemos el temor, sino una expectativa natural. Lo importante es que las reglas estén claras y todos sepamos cómo se compite.

¿Las dudas se relacionan a los compromisos de inversión y las tarifas?

Las concesiones no solo tenemos compromisos de inversión y obligaciones de obras, sino también mecanismo de fijación de tarifas, indicadores de desempeño y penalidades, reguladores y autoridades dentro de los puertos. No tenemos información de cómo será el proceso de fijación de tarifas de Chancay, pero estamos seguros de que eso se ira aclarando con las autoridades.

¿El Muelle Norte se ha afianzado en algún tipo de carga?

Las obras que vendrán están bien balanceadas, fortalecen el componente de carga de contenedores y afianza la carga general. Con la adenda (para la etapa 3) hemos logrado mantener el objetivo de llegar a 2.8 millones de TEU de carga contenerizada y hacer las inversiones para una capacidad de carga general de 15 millones de toneladas.

Por productos, ¿cuál es el fuerte de este terminal?

En carga general, el terminal atiende a diversos tipos de carga, como rodante, granel, fraccionada, graneles líquidos, también hidrocarburos. Es un puerto completo y recibe, por ejemplo, al 99.9% de la carga rodante del Perú. Hemos hecho facilidades para ese tipo de carga, pero lo que viene en la adenda son inversiones para que el terminal esté listo para recibir todo tipo de carga en forma balanceada.

Infraestructura pública

En paralelo a la inversión de los operadores, ¿ven mejoras en la infraestructura pública?

En los últimos años, los compromisos de inversión de los terminales han sido incrementales, pero lamentablemente la inversión fuera del puerto no ha acompañado. Cualquier mejora no será plenamente efectiva si no viene acompañada de inversión externa en acceso y salida.

Siempre se habla de tener un antepuerto…

Es un proyecto que tiene que salir, no solo porque la población y los transportistas sufren el impacto de la congestión, sino porque además ayuda a que los terminales se concentren en su actividad core. En el Terminal Norte Multipropósito tenemos construidos dos antepuertos.

Conceptualmente, el antepuerto debería ser un proyecto que el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecute, como sabemos que lo está evaluando, porque no hay metro cuadrado más caro en el mundo que en un puerto si se ocupa para una actividad que no es el core.

HOJA DE VIDA:

Nombre: Manuel Galup Barriga.

Cargo: Director Legal y de Asuntos Corporativos de APM Terminals Callao.

Edad: 50 años.

Profesión: Derecho.

Trayectoria: más de 20 años en su actividad profesional.

Hobbies: deporte acuáticos.

