Tras casi seis años de negociaciones con el Estado para la suscripción de la adenda que permitió optimizar el diseño del Terminal Norte Multipropósito (TNM) del puerto del Callao, APM Terminals Callao (APTMC) expresó su preocupación por “un nuevo obstáculo que dificulta el inicio de las próximas etapas previstas constructivas”.

En noviembre de 2022, APMTC suscribió con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una adenda a su contrato de concesión, en la cual se comprometió a una inversión referencial de US$ 1,200 millones para modernizar su infraestructura, mejorar procesos operativos e incrementar hasta en 2.8 millones de TEUS su capacidad de almacenamiento de contenedores y hasta en 15.5 millones de toneladas la de carga general.

Sin embargo, APMTC comunicó que no ha podido iniciar con los proyectos modernización de la etapa 3A debido a la falta de aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) por parte del gobierno.

De acuerdo con la compañía, el documento ya cuenta con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la dilatación en la aprobación se da por la espera de opiniones de otras autoridades como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el Ministerio de la Producción (Produce), el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

El concesionario informó que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del MTC no solo está incumpliendo los plazos previstos en la normativa ambiental que hubieran permitido la aprobación del MEIA en agosto, tal como fue manifestado por la propia DGAAM, sino que “viene extendiendo injustificadamente los plazos de revisión por parte de entidades no vinculantes”.

Preocupaciones de APM Terminals Callao

Este momento coincide con la reunión que la empresa sostendrá con sus accionistas la tercera semana de octubre, cuando se revisará el avance del proyecto para tomar decisiones de inversión.

“Nos genera mucha preocupación la situación actual, que nos impide realizar las siguientes etapas estipuladas en el contrato. Desde APM Terminals Callao, estamos interesados en no solo cumplir con la inversión comprometida, sino en incrementar este monto en beneficio del país” dijo Lars Vang Christensen, CEO de APM Terminals Callao.

El ejecutivo agregó que, en el caso de la etapa 3A, cuya inversión comprometida es de US$ 69 millones, evalúan invertir US$ 95 millones y, en el caso de la etapa 3B, con inversión referencial de US$ 328 millones, analizan ejecutar inversiones por US$ 568 millones.

APMTC opera el terminal más importante del Perú, que recibe más del 70% de la carga general y casi el 40% de carga contenerizada del país, y constituye la puerta de entrada y salida del comercio exterior peruano.

