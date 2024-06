Ventas de artefactos y ticket de compra se elevarían en el sector retail

Gestión conversó con Robert Schuldt, presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos de Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima, y dio a conocer que el sector tendría un incremento en las ventas de este 2024.

En el caso de las grandes categorías, destacarán las lavadoras, termas, estufas y deshumedecedores; y entre los pequeños artefactos, se encuentran los hervidores, cafeteras e incluso termos.

“En el 2023, se tuvo un ingreso de por encima de S/ 300 millones en estas categorías entre junio y agosto, pero ahora se verá un incremento del 20%, por ende son S/ 60 millones adicionales con respecto al año anterior”, explica.

Además, comenta que en un año completo, el mercado de electrodomésticos vendió S/ 7,200 millones, pero para este 2024, se espera un crecimiento del 5% con el incremento de ventas de los artefactos orientados a la temporada de invierno. En el 2023, el ticket de compra fue de S/ 650, pero este año, se elevará a S/ 700.

Ello también se deberá al crecimiento de la demanda de los televisores por la Copa América y el Día del Padre; en este caso, el ticket de compra para esta categoría será de S/ 1,400.

En cuanto a la categoría de invierno (los productos mencionados), los precios se mantienen pese a la demanda: “las lavadoras que están desde S/ 699 soles, estufas que están desde S/ 59 y deshumedecedores desde S/ 149”, refiere Schuldt.

En cuanto a las regiones que están adquiriendo estos productos, el representante gremial señala que en Lambayeque, Lima y Piura son las principales, ya que las temperaturas han bajado y esto genera una tendencia de mayor de compra; sin embargo, en las regiones andinas, “se espera que en las próximas semanas haya una mayor demanda porque se estima que hará más frío en la sierra central y en el sur del Perú. Eso va a permitir que esas regiones tengan un mayor consumo de estos productos”.

Se espera un incremento en las ventas de artefactos de temporada de invierno. Foto: hiraoka

Desaliento en las ventas de Mesa Redonda y el Mercado Central

Por otro lado, en esta campaña también se encuentran presentes los comerciantes de Mesa Redonda, quienes registraron una caída en las ventas de este año. ¿Qué proyecciones hay para la temporada de invierno?

Alberto Cieza, presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa Redonda, explica que desde la campaña del 14 de febrero, las ventas “comenzaron a decaer. No tuvimos una buena campaña del Día de la Madre y eso está repercutiendo actualmente”.

Los artefactos de invierno que se están vendiendo, en su mayoría, son los termos, teteras, hervidores y conservadores de alimentos; que son solicitados por el norte de Chiclayo, Piura, Pucallpa, Huánuco, Arequipa, Moquegua y Cusco.

Por su parte, Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos del Perú, comenta que en Mesa Redonda y en el Mercado Central, los comerciantes se encuentran expectantes a las cifras de los próximos meses, puesto que las autoridades no anunciaron la crudeza del invierno y el tiempo que duraría esta temporada.

Las ventas que realizan son productos que ya tenían, puesto que no han importado una gran cantidad de artefactos orientados a la calefacción; lo cual no se puede hacer en este periodo.

“Para importar por temporadas, los negociantes se preparan un tiempo prudente porque un pedido que puede llegar entre cuatro o tres meses. El año pasado, no hubo invierno ni otoño. En la campaña de invierno, la venta de artefactos cayó bastante y por eso, este año, no se han solicitado muchos productos importados. Los mismos productos que se trajeron el año pasado, se encuentran vendiendo ahora. Es difícil que alguien esté importando algo en un corto. En el caso de los ventiladores, la gente se animó porque las autoridades avisaron antes de que no habría invierno, por eso hubo mucha venta, hasta abril, se mantuvo a un buen precio”, sostiene.

Cobertores con calefacción tuvieron una buena recepción en Mesa Redonda. Foto: Aliexpress

Frente a esta problemática, percibe que para el periodo de julio a setiembre, “si la demanda aumenta, habrá pocos productos a la venta. Habrá escasez de artefactos que brinden calefacción a las personas”.

En su reemplazo, los importadores han solicitado productos textiles de China y la India, como abrigos, pijamas y cobertores, que se están vendiendo a precios accesibles.

“En Mesa Redonda, un pijama que cuesta S/ 70 a S/ 80, se está vendiendo a la mitad, S/ 30. Eso para compensar la demanda de artefactos de invierno”, menciona.

En cuanto al sector textil, Díaz indicó que los importadores pidieron, cobertores con un motor de calefacción, que se vendieron rápidamente por el precio, por ser un producto innovador y necesario para las bajas temperaturas.

“Llegaron los cobertores con un sistema de calefacción eléctrico, pero ya se vendieron todos. La tecnología en China innova cada año. Me dijeron que al inicio se usaban en los hospitales, pero como ya es masivo, se pueden vender al público. Esperamos que se puedan importar más oportunamente porque no sabemos cuánto durará esta temporada de invierno, si bajará la temperatura o el clima cambiará porque a veces el día es soleado”, finaliza.

