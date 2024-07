En diálogo con Gestión, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte de Pasajeros Interprovinciales (Cotrap - Apoip), Martín Ojeda, proyectó que, para los días 28 y 29 de julio de este año, las 10,000 unidades disponibles a nivel nacional trasladarán a cerca de 4,5 millones de pasajeros. Sin embargo, esta cifra aún está lejos del flujo de viajes interprovinciales comparado con las campañas prepandemia.

“Cada bus tiene un promedio de 50 pasajeros, que en una frecuencia de ida y vuelta durante una semana larga, cubre a 4,5 millones. Lamentablemente es una reducción del 30% comparado con el 2019. Es decir 1.2 millón de pasajeros menos”, detalló.

El representante del gremio de transporte señaló que el escenario para el sector de viajes interprovinciales ha sido complicado en los últimos tres años. Entre las razones que más afectan al rubro, según indica, están la “alta ilegalidad de los colectiveros” y los rezagos de la recesión económica que frena el consumo de las familias.

Pese a ello, prevé un incremento del 20% en las ventas de pasajes para esta campaña de Fiestas Patrias en comparación con un mes regular. No obstante, señala que todavía no hay reservas y que “aún no se siente la temporada”, la cual proyecta que se active hasta los primeros días de este mes. “Tenemos la esperanza de que por fin se reactive el sector y que exista una mayor fiscalización a la ilegalidad”, apuntó.

El 70% del movimiento de viajes interprovinciales partirán desde Lima.

Destinos más demandados en Fiestas Patrias

Ante ese panorama, instó a los usuarios a comprar con anticipación sus boletos de viaje en línea. De lo contrario, si esperan hasta el último momento de los feriados, la demanda puede originar un sobreprecio “similar al de Semana Santa, cuando hubo un incremento promedio del 25% en los días de venta.”

Según sus proyecciones, entre los destinos más demandados para estas fiestas estarán las ciudades de Piura, Trujillo, Cajamarca, Tumbes, Cusco, Tacna, Ica y Arequipa, con un 70% del movimiento de viajes que partirán desde Lima.

Ojeda hizo un llamado al gobierno para que recapacite sobre las rutas que pretende autorizar a los autos colectivos, entre las cuales se incluye la Panamericana Sur. De ser así, perjudicaría aún más el flujo de viajes de los transportistas formales.

En cuanto a los horarios, señala que gran parte de la flota depende del destino. “Si viajan a Tumbes, los viajes salen a la 1:00 p.m.; a Arequipa, a las 6:00 a.m.; a Trujillo, a las 8:00 a.m. o 10:00 a.m.”, detalló.

En cuanto a las medidas de seguridad, frente a los accidentes de tránsito, el representante de Cotrap indicó que a muchas de las unidades que se están importando se les está solicitando cambiar las cámaras tanto dentro de la cabina como las laterales, frontales y traseras para visualizar todo el movimiento y comportamiento del conductor y del vehículo.

“Esperemos que esta campaña sea mejor. A veces la demanda se mueve en distintias distorsiones. La esperanza es que mejore por el bienestar económico para las miles de familias que dependen del transporte y sus actividades colaterales”, indicó.

