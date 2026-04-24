El empleo adecuado para los trabajadores técnicos también crece desde, al menos, hace un año. | Foto: Minedu.
El empleo adecuado para los trabajadores técnicos también crece desde, al menos, hace un año. | Foto: Minedu.
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El mercado laboral en Lima Metropolitana, al cierre del primer trimestre, continúa avanzando, mostrando tendencias favorables, aún cuando se tiene la incertidumbre por las elecciones generales, entre otros factores como los internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

Uso de la IA en escolares: habilidades en riesgo que comprometen el empleo del futuro
El empleo crece, pero no es sostenible
Presidente Balcázar plantea “cuota” de empleo juvenil para empresas: ¿fomento o destrucción?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.