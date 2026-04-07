7 de cada 10 estudiantes usan IA, y el 99% reconoce emplearla como herramienta para mejorar sus notas. Foto: referencial / Innova
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Fernando Cuadros Concha
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El uso de la inteligencia artificial en escolares representa un arma de doble filo que, a la larga, puede afectar las competencias que requiere un mercado laboral cada vez más exigente —justamente, por el avance de esta tecnología—. En el Perú, 7 de cada 10 estudiantes la usan sin comprender sus riesgos, según datos de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). ¿Qué daño colateral representa la automatización sin límites en plena edad formativa? Expertos lo aclaran.

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