Evitar fugas de agua o paliar el alzhéimer: así usan la IA cuatro emprendedoras africanas

Proyectos desarrollados por cuatro mujeres africanas que emplean la inteligencia artificial (IA), como un sensor para evitar fugas de agua o una aplicación para acompañar a pacientes de alzhéimer, fueron presentados el viernes en la Unesco para mostrar las capacidades de innovación en África.

La presentación se produjo en la sede de esa agencia de la ONU en París con motivo del ‘AI Day’ o ‘Día de la IA’ para ‘la juventud y la transformación digital’, una jornada organizada por la Unesco dedicada a dichas tecnologías y a su desarrollo entre jóvenes de todo el mundo, que en esta ocasión se ha centrado en el continente africano.

Concretamente, cuatro emprendedoras han podido mostrar sus proyectos durante la conferencia ‘Priority Africa: Harnessing Artificial Intelligence’, un ciclo de diálogos con el que tratar sus desigualdades en el ámbito de la IA y cómo abordarlas.

Una de ellas es la ingeniera y científica Jihane Ouhejjou, originaria de Marruecos, que desarrolló un proyecto basado en modelos de IA para detectar fugas de agua mediante sensores en Rabat y sus alrededores.

“Mi proyecto se centra en la integración de la inteligencia artificial, los sistemas digitales y los dispositivos conectados para la gestión inteligente del agua (...) y en usar la IA para todo lo relacionado con la predicción y la optimización de las redes de distribución de agua”, detalló Ouhejjou.

La científica marroquí es una de las 30 seleccionadas en el programa ‘Mujeres Africanas en Tecnología e Inteligencia Artificial’ (AWITAI), una colaboración de la Unesco y el Centro Internacional Marroquí de Inteligencia Artificial ‘AI Movement’, para recibir una enseñanza especializada, tutorización y financiación en sus proyectos.

“Lo que me ha llevado a participar en programas como AWITAI es preguntarme cómo puedo aprovechar el mejor lado de la tecnología para crear valor para el planeta y mi comunidad, para crear un impacto social”, agregó.

Con esta iniciativa, la inteligencia artificial podrá evitar el desperdicio de millones de litros de agua, lo cual contrarrestaría parte del consumo asociado a esta tecnología, que requiere ingentes cantidades de energía.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el consumo de los diferentes motores basados en IA podría alcanzar en 2027 cifras de entre 4,200 y 6,600 millones de metros cúbicos de agua, lo cual supera los niveles de consumo de países como Dinamarca.

Otra de las mujeres seleccionadas, la profesora de la Universidad de Mauricio Maleika Heenaye-Mamode Khan, desarrolló un programa con IA para personas que padezcan alzhéimer y su entorno, llamado ‘AlzMate’, capaz de ofrecer apoyo y coordinación en los cuidados a través de una aplicación personalizada.

“(Las personas con alzhéimer) tienden a aislarse y a volverse dependientes, así que mi proyecto es una aplicación, una ‘app’ digital que pueda acompañarles con estímulos cognitivos y una parte lúdica”, explicó la profesora.

‘AlzMate’, que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo, también ofrecerá apoyo al entorno de las personas que padezcan la enfermedad, con un control de rutinas, medicación y sistemas de localización del paciente.

“Invito a la gente a que la use porque puede ayudar a que los pacientes se vuelvan más independientes; a que vivan una vida más decente”, añadió.

Entre los proyectos presentados también constan una herramienta de optimización de la ciberseguridad, de la nigeriana Faith Obafemi, y un programa de control del tratamiento de aguas residuales, de la beninesa Marielle Agbahoungbata.

Todas las iniciativas se encuentran en una fase temprana de su desarrollo, que ha incorporado la IA en aspectos que van desde la computación y la algorítmica hasta la personalización de sus aplicaciones.