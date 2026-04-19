Miles de jóvenes que están por culminar o ya concluyeron la educación secundaria enfrentan una de las decisiones más importantes de su vida: elegir qué estudiar, escenario donde la educación técnica se presenta como una alternativa clave para acceder rápidamente al mercado laboral.

Pero, ¿cuáles son las carreras técnicas con mayor demanda?, ¿cuánto se puede ganar?, ¿qué ventajas ofrecen frente a otras opciones formativas?

En declaraciones a la Agencia Andina, la titular de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Ministerio de Educación (Minedu), Valerie Sánchez Ferrer, señaló que en el Perú existe una importante brecha de profesionales técnicos.

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Brecha de técnicos no cubierta

“Anualmente tenemos una brecha de más de 600,000 técnicos a nivel nacional que no logramos cubrir. Esto significa que necesitamos más jóvenes que opten por estudiar en institutos y Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) para luego insertarse en el mercado laboral”, afirmó.

Cuáles son hoy las carreras técnicas más demandadas? sépalo aquí

La funcionaria subrayó que, actualmente, los profesionales técnicos son altamente demandados por empresas tanto públicas como privadas, incluso con remuneraciones que en muchos casos superan a las de egresados universitarios.

“Hoy en día, los profesionales técnicos están muy solicitados y pueden alcanzar ingresos mensuales que van entre los S/6,000 y S/10,000, dependiendo del programa de estudios y la experiencia”, precisó.

Carreras más demandadas

Entre las carreras técnicas altamente requeridas por el mercado laboral se encuentran los vinculados a la tecnología y la producción.

“Carreras como marketing, mecatrónica, administración, contabilidad, metalurgia y desarrollo de sistemas de información tienen una alta demanda por parte de las empresas, que hoy requieren cada vez más técnicos especializados”, sostuvo.

Asimismo, resaltó el crecimiento de nuevas áreas vinculadas al cuidado personal y el emprendimiento.

“Hoy vemos una gran demanda en programas como estilismo, estética y cosmética dermatológica. Estos permiten a los egresados no solo insertarse en el mercado laboral, sino también emprender sus propios negocios”, agregó.

Formación más corta y flexible

La funcionaria explicó que una de las principales ventajas de la educación técnica es la duración de los estudios y su enfoque práctico.

“En un instituto tecnológico, los programas pueden durar entre dos y tres años, mientras que en un CETPRO se puede estudiar un año para obtener un título de auxiliar técnico o dos años para lograr el título de técnico”, detalló.

Además, destacó que estos estudios permiten continuar una trayectoria educativa.

“Un estudiante que egresa de un CETPRO puede convalidar estudios y seguir una carrera técnica, y luego incluso continuar en la universidad. Lo que buscamos es que los estudiantes sigan creciendo y no se queden con una sola competencia”, enfatizó.

Participación femenina

Sánchez Ferrer también hizo un llamado a reducir las brechas de género en carreras que son tradicionalmente para hombres.

“Si bien la mayoría de estudiantes en estas carreras son hombres, desde el Minedu estamos impulsando que más mujeres accedan a programas como metalurgia, mecatrónica automotriz o mecánica industrial, donde hoy también destacan”, indicó.

Existen más de 600 mil puestos laborales técnicos que no se logran cubrir cada año en Perú

Orientación vocacional

Como parte de estas iniciativas, el Minedu viene promoviendo espacios de orientación vocacional con participación de empresas.

“Queremos que, al menos una vez al año, los estudiantes tengan acceso a ferias donde puedan conocer la oferta formativa y recibir orientación directa, incluso de empresas que explican qué perfiles necesitan”, señaló.

Durante la feria FORMATEC Lima 2026 realizada el pasado 15 de abril, la vocera destacó la implementación del aplicativo “Mi Carrera”, una herramienta digital que permitió a los jóvenes explorar opciones formativas según sus intereses, habilidades y proyección laboral, facilitando una mejor toma de decisiones.

Anunció que en los próximos años Formatec ampliará su presencia a nivel nacional con el objetivo de brindar información a los jóvenes de las regiones sobre la oferta de estudios técnicos en el país.

“Este año hemos lanzado la estrategia Formatec para que los estudiantes puedan conocer la oferta de institutos y CETPRO en Lima Metropolitana. Convocamos a 20 institutos de educación superior y 12 centros de formación técnica”, finalizó.