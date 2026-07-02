Para el presidente de este gremio, Ángel Acevedo, el cambio ya se refleja en las decisiones que vienen tomando en el sector. "Las empresas se han dado cuenta de que Lima no es el mundo, que tienen que irse a provincias, Arequipa, Trujillo, Piura, Tumbes. Lima ha perdido cinco puntos de participación“, señaló a Gestión.

Ese cambio, explicó, no pasa por instalar fábricas fuera de la capital, sino por fortalecer la red comercial y la distribución en las regiones. "Implementar plantas no. Las plantas sí las implementan acá (en Lima). La canalización de comercialización sí la llevan a provincias“, precisó Acevedo.

El avance de las regiones ocurre en un mercado donde cerca del 80% de los productos de aseo doméstico ya son fabricados en Perú, una característica que diferencia a esta industria de otras categorías como cosméticos, donde predominan las importaciones. El 20% restante proviene del exterior y, según Acevedo, la expectativa es que la manufactura local continúe fortaleciéndose con el ingreso de nuevos participantes al mercado. "El ingreso de nuevos jugadores fortalecerá todavía más la producción nacional“, aseguró Acevedo.

Los detergentes o productos para el cuidado de la ropa continúan siendo la principal categoría del mercado al concentrar el 67% de la facturación y crecer 3% en 2025. Le siguen el lavado de vajillas, con una participación de 11% aunque registró una caída de 2%, además de blanqueadores, desinfectantes, limpiadores y papel absorbente, categorías que sostienen buena parte del consumo de los hogares peruanos. En paralelo, el mercado de papel absorbente movió alrededor de S/ 2,300 millones durante 2025, con una producción nacional que alcanza el 99% y una concentración donde tres empresas reúnen el 94% del mercado.

En esa línea, el dirigente gremial comentó que las empresas también evalúan nuevas alternativas para abastecerse de insumos a menores costos. Explicó que importar materias primas desde China para luego fabricar los productos en el Perú permitiría reducir costos y mejorar la competitividad frente a otros mercados, aprovechando además la mayor rapidez logística que ofrece ese país.

"Hoy muchos insumos vienen de Estados Unidos o Europa y son caros. Si los traemos desde China y los maquilamos en el Perú, los productos van a salir mucho más competitivos“, sostuvo Acevedo.

Un consumidor que obliga a reinventar el negocio

El cambio geográfico no es el único desafío para las empresas. Acevedo sostiene que el consumidor peruano también ha variado y eso obliga a replantear la innovación de los fabricantes.

"Está cambiando el consumidor. Se está volviendo más especialista, investiga más, tiene acceso a la información por internet, sabe de principios activos, de fórmulas y de componentes. Ese mayor conocimiento va a ayudar a la innovación“, comentó.

Según indicó, esa evolución obliga a revisar el desarrollo de productos, la elección de ingredientes e incluso la planificación de compras de insumos. "Una marca ya no puede usar solamente glicerina; tiene que incorporar componentes e ingredientes más modernos“, afirmó.

No obstante, el dirigente marcó distancia de la idea de que el crecimiento del sector dependerá principalmente de productos premium. A su juicio, el nivel socioeconómico seguirá siendo determinante para entender el mercado peruano.

"El Perú tiene cerca del 50% de la población en los niveles C y D. Un producto premium no llega necesariamente a ese segmento. Por eso queremos incorporar una metodología que nos permita medir mejor el peso del mercado premium y del masivo en cada categoría“, explicó.

El lavado de vajillas representa el 11% del mercado de aseo doméstico. Junto con limpiadores, desinfectantes y otras categorías, conforma una industria valorizada en S/ 3,408 millones. (Foto: GEC)

Los nuevos desafíos del mercado

La transformación también alcanza la forma en que las empresas toman decisiones. Acevedo señaló que la inteligencia artificial ya permite procesar grandes volúmenes de información en pocos días, reduciendo tiempos de análisis que antes tomaban meses y facilitando la identificación de tendencias de consumo.

Ese cambio también empieza a reflejarse en los canales de venta. Aunque el canal tradicional continúa concentrando el 75% del mercado (S/ 2,556 millones), el moderno ya representa S/ 852 millones. Dentro de este último, el e-commerce (+8%) y los discounters (+6%) registran el mayor dinamismo. Sobre el primero, Acevedo destacó que “hace nueve años no existía“, recalcando la velocidad con la que ha evolucionado el canal digital.

En tanto, las bodegas siguen siendo el principal punto de venta para las categorías de limpieza, confirmando que, aunque el comercio electrónico gana terreno, la distribución tradicional continúa siendo el principal canal para abastecer a los hogares peruanos.

Ángel Acevedo, presidente de Copecoh, señaló que las provincias ya concentran el 55.3% del mercado de aseo doméstico, impulsando cambios en la estrategia comercial de las empresas. (Foto: Difusión)

Sin embargo, el principal desafío, advierte Acevedo, no está del lado de la demanda. "El riesgo más grande que tiene el sector es la regulación. Necesitamos simplificar normas y trámites para facilitar las inversiones y el desarrollo de las empresas“, sostuvo.

A ello se suma un factor que las empresas ya empezaron a incorporar en su planificación: el fenómeno de El Niño. “El Niño tiene dos caras. Por un lado aumenta la necesidad de limpieza porque se suda más y se ensucia más la ropa. Pero también puede bloquear carreteras, afectar la agricultura y reducir el consumo en algunas zonas”, explicó Acevedo.

Con un mercado cada vez más descentralizado, el reto para la industria ya no será únicamente crecer en volumen, sino entender mejor las diferencias entre los consumidores de cada región y adaptar su estrategia comercial a un país donde, como resume Acevedo, "Lima ya no es el mundo“.