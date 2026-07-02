Los detergentes o productos para el cuidado de la ropa lideran el mercado peruano de aseo doméstico al concentrar el 67% de su valor y registrar un crecimiento de 3% durante el 2025. (Foto: Shutterstock)
Los detergentes o productos para el cuidado de la ropa lideran el mercado peruano de aseo doméstico al concentrar el 67% de su valor y registrar un crecimiento de 3% durante el 2025. (Foto: Shutterstock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Las provincias ya no son un mercado complementario para la industria de limpieza del hogar. En un negocio valorizado en S/ 3,408 millones (US$ 1,011 millones), las regiones concentran el 55.3% del consumo nacional, consolidándose como el principal motor del crecimiento del mercado y obligando a las empresas a redefinir sus estrategias comerciales. La industria comercializa alrededor de 329 millones de productos al año, exporta de US$ 25 millones FOB (valor de las exportaciones al momento del embarque) y mantiene un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 5% en los últimos seis años, según cifras del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh). de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

TE PUEDE INTERESAR

Mercado de cosméticos factura S/ 2,400 millones en primer trimestre, ¿qué categorías impulsan?
L’Oréal enfoca estrategia en jóvenes y refuerza portafolio con nuevos lanzamientos
Filial de cosméticos de LG apuntaría a mercado peruano de belleza de S/ 10,000 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.