El rubro de cosméticos inició el año con un sólido desempeño en el mercado peruano; ello, tras registrar un crecimiento de 6% durante el primer trimestre y alcanzar un valor de consumo de S/ 2,400 millones, según el Estudio de Inteligencia Comercial (EIC), presentado por el Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Los hallazgos revelan un mercado dinámico que no solo mantiene su resiliencia ante el entorno macroeconómico, sino que se acelera gracias a la adopción de innovaciones científicas y cambios en los hábitos del consumidor peruano”, manifestó Ángel Acevedo, presidente del Gremio Copecoh.

De acuerdo al estudio, el avance estuvo impulsado por el dinamismo de la producción nacional, que creció 10%, y por el incremento de las importaciones cuyo avance fue de 8%. Este contexto evidenció un mayor dinamismo de categorías como tratamiento corporal, capilares y fragancias, las cuales registraron crecimientos del 11%, 10% y 9%, respectivamente, consolidándose como las principales impulsoras del consumo.

Destacó también que en los últimos años, se ha mostrado un crecimiento sostenido de producciones de origen asiático, liderado por China, Corea e India. De hecho, en el último año, las importaciones crecieron un 50% a valor FOB y actualmente representan un 8% del mercado peruano en el sector belleza.

En este panorama, China destaca por su liderazgo en las categorías de maquillaje y tratamiento facial, mientras que Corea del Sur se posiciona fuertemente en tratamiento facial y bloqueadores solares.

Maquillaje es una categoría clave para el rubro de cosméticos. (Foto: DepositPhotos)

Nuevas tendencias

El estudio también identificó nuevas tendencias globales que vienen redefiniendo el mercado local y el comportamiento de compra. Entre ellas destaca el auge del K-Beauty o cosmética coreana, caracterizada por productos personalizados, y fórmulas sofisticadas, integrando insumos activos como productos naturales, sea el caso del ginseng, cúrcuma y té verde, así como péptidos, probióticos y exosomas.

“Corea del Sur no compite en el mercado local por precio, sino por su velocidad de innovación y la sofisticación de sus rutinas de cuidado”, sostuvo Acevedo.

Asimismo, se aprecia que la demanda de productos elaborados con ingredientes naturales y vinculados a la biodiversidad peruana viene creciendo, como quinua, sacha inchi y aceite de ungurahui, productos con un enorme potencial en la industria cosmética.

En paralelo, las fragancias de alta concentración y los perfumes árabes ganan terreno entre los consumidores peruanos por su mayor duración y perfil premium accesible. Esta tendencia global impulsa perfumes con concentraciones de esencia que oscilan entre 15% y 50%, ofreciendo una mejor experiencia sensorial.

El dato