Daniel Prado, country manager de Yango en Perú, señaló a Gestión que los primeros meses del año estuvieron marcados por distintos desafíos, aunque el balance fue positivo. “Este cuatrimestre ha sido bastante movido, principalmente por todo lo que ocurrió en febrero y marzo con la situación del gas natural”, comentó.

Uno de los hitos destacados por el ejecutivo fue el reconocimiento obtenido en un estudio elaborado por Aspec junto con el Observatorio Peruano de Plataformas, en el que Yango fue considerada la aplicación de movilidad más segura del mercado. “Ahí no solo evaluaron las herramientas de seguridad que tenemos las plataformas a través de pruebas en tiempo real, sino también el aporte que damos a los usuarios y la presencia local que tenemos como compañía. Esta noticia fue muy bien recibida y tuvimos un incremento importante en la demanda”, explicó Prado.

El ejecutivo recordó que, poco después de este reconocimiento, el sector de transportes enfrentó la coyuntura derivada del desabastecimiento de gas natural, situación que impactó directamente en la economía de los conductores afiliados. “Fuimos de las pocas plataformas que reaccionó de inmediato para contrarrestar la caída en los ingresos de los conductores. Incrementamos tarifas y compensaciones para ayudarlos a sobrellevar esta situación, porque pasar de gas a gasolina afectaba fuertemente sus costos ”, sostuvo.

Esta respuesta permitió fortalecer la relación con los socios conductores y mantener el dinamismo de la plataforma durante el periodo. “Eso fue muy bien recibido por los conductores y nos permitió cerrar el cuatrimestre con crecimiento tanto en usuarios como en socios conductores”, agregó. En cifras, Yango reportó un crecimiento aproximado de 15% en usuarios y de entre 30% y 35% en conductores activos entre enero y abril de este año .

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Yango proyecta crecer más de 25% este año mientras fortalece sus servicios premium y corporativos en Lima, Arequipa y Trujillo. Foto: Andina

¿Por qué Yango busca inversionistas?

Prado recordó que la firma opera como una empresa tecnológica global con presencia en más de 25 países y una cartera de servicios que incluye movilidad, delivery, entretenimiento y mapas digitales. “En Perú entramos hace tres años con el servicio de movilidad y tenemos dos grandes diferenciales: desarrollamos nuestros propios mapas y trabajamos de la mano con empresas locales”, remarcó.

A diferencia de otras plataformas, Yango no gestiona directamente a los conductores. Por el contrario, la operación se realiza mediante empresas aliadas de transporte y flotas, como Taxi Directo o Taxi Monterrico, entre otras, que administran los pagos y la relación operativa con los choferes . Así, sobre esa red de más de 60 aliados locales, la compañía ha construido un programa de financiamiento vehicular que busca expandir durante los próximos años.

“Yango financia a las empresas aliadas para la compra de vehículos nuevos y ellas, a su vez, ofrecen modelos de renta o leasing a los conductores. Con esto ayudamos a que las empresas crezcan, que los conductores accedan a financiamiento y que los usuarios tengan acceso a flotas modernas”, sostuvo Prado. Actualmente, la plataforma ya ha financiado más de 1,300 vehículos nuevos bajo este esquema, principalmente unidades orientadas a categorías como Comfort, Plus y Premium de Yango . La mayoría corresponde a modelos 2025 y 2026.

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El objetivo ahora es escalar el programa. “ La meta es superar las 4,000 unidades hacia finales de 2026 entre vehículos en modalidad de renta y leasing ”, indicó el ejecutivo. Este modelo responde a una necesidad concreta del mercado. Explicó que cerca del 50% de los conductores de plataformas de movilidad no son propietarios de sus vehículos y suelen enfrentar dificultades para acceder a créditos tradicionales. “Muchos conductores no califican en la banca tradicional porque no tienen ingresos en planilla o presentan reportes crediticios. A través de nuestras empresas aliadas sí pueden acceder a opciones de financiamiento mucho más flexibles”, afirmó.

En paralelo, Yango inició conversaciones con potenciales coinversionistas para acelerar el crecimiento del programa. La compañía, en detalle, busca atraer capital de family offices, bancos y fondos interesados en participar en un negocio respaldado por activos reales y por el crecimiento del mercado de movilidad. “ Queremos abrir el programa a inversionistas que quieran diversificar su portafolio en un sector que sigue creciendo fuerte en el Perú. El financiamiento está respaldado por vehículos y por empresas que ya operan dentro del ecosistema de movilidad”, comentó.

La apuesta llega en un contexto de expansión del mercado. De acuerdo de Yango, el sector de aplicaciones de movilidad creció más de 200% en Perú entre 2022 y 2024 y ya representa cerca del 0.9% del Producto Bruto Interno (PBI).

Con ello en marcha, la empresa proyecta crecer más de 25% este año, manteniendo un avance de doble dígito frente al 2025 . “Hoy el foco está en consolidar las ciudades donde ya operamos. Todavía tenemos mucho espacio para crecer en Lima, Arequipa y Trujillo antes de pensar en nuevas geografías”, mencionó el directivo descartando en el corto plazo una expansión a otras regiones.

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Otro de los focos de crecimiento está en el servicio de mototaxis, una categoría que Yango decidió impulsar desde el 2024 y que hoy supera los 200,000 viajes semanales . “Fuimos la primera plataforma que logró construir una densidad fuerte en mototaxis. Hoy operamos con fuerza en distritos como Villa El Salvador, Chorrillos y Comas”, agregó.

En concreto, el servicio creció más de 50% en el primer cuatrimestre y la compañía ya evalúa expandirlo a nuevos distritos de Lima, entre ellos San Juan de Lurigancho . “Antes de pensar en nuevas ciudades, todavía tenemos mucho por construir en Lima, especialmente en mototaxis y en el programa de flotas”, añadió.

El servicio de mototaxis de Yango supera los 200,000 viajes semanales y la empresa evalúa expandirlo a nuevos distritos de Lima, entre ellos San Juan de Lurigancho. Foto: Yango

La apuesta de Yango por el segmento premium

En paralelo, Yango viene reforzando sus categorías de mayor valor agregado, como Comfort, Plus y Premier, enfocadas en usuarios que demandan vehículos más modernos y una experiencia diferenciada. “ Estamos viendo una demanda importante en zonas como San Isidro, Miraflores y Barranco . Hay usuarios dispuestos a pagar un poco más por un vehículo de mejor calidad y mejores tiempos de atención”, comentó.

La categoría Premier —que opera exclusivamente con camionetas— fue lanzada como piloto en octubre del 2025 y, según la empresa, casi duplicó su crecimiento desde entonces. “Los resultados han sido muy positivos y por eso vamos a invertir más en estas categorías”, afirmó.

La estrategia incluirá campañas de marketing, mayor visibilidad de la categoría y el fortalecimiento de flotas modernas mediante el programa de financiamiento . “Muchos conductores quieren acceder a categorías premium, pero no tienen cómo financiar vehículos nuevos. Ahí es donde nuestro programa de flotas genera un impacto importante”, reiteró.

La compañía también relanzará su propuesta para empresas bajo un esquema diferenciado de movilidad corporativa. Al respecto, el alto directivo detalló que Yango trabaja en dos nuevas categorías B2B: una estándar para traslados masivos y otra premium para servicios ejecutivos.

“Las empresas necesitan una segmentación distinta en vehículos y conductores. Queremos fortalecer mucho nuestra oferta corporativa”, señaló. Aunque Yango ya opera servicios de delivery, marketplace y entretenimiento en otros países, el ejecutivo indicó que, por ahora, Perú seguirá enfocado en movilidad.

“Todavía hay mucho por desarrollar en taxi, categorías premium, corporativo y mototaxis antes de pasar a otros servicios como delivery”, sostuvo. En esa línea, descartó el lanzamiento de Yango Food o de su marketplace local en el corto plazo .