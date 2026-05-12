Yango reforzará sus categorías premium ante una mayor demanda en distritos como San Isidro, Miraflores y Barranco. Foto: Yango
Yango reforzará sus categorías premium ante una mayor demanda en distritos como San Isidro, Miraflores y Barranco. Foto: Yango
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Karen Guardia Quispe
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Tres años le bastaron a Yango para hacerse un lugar en el mercado peruano. La plataforma de movilidad tecnológica llega al primer cuatrimestre del año con un crecimiento de doble dígito en usuarios y conductores asociados, un logro que no fue sencillo en un contexto adverso. A eso se suma un repunte en la demanda de su servicio premium y una apuesta por abrir su modelo de negocio para sumar nuevos aliados. ¿Cuáles son sus metas para 2026?

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