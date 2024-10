Yango Group, una empresa tecnológica global que presta servicios de movilidad y otros, anuncia la expansión de sus operaciones en Perú. Para liderar su estrategia de crecimiento en el país, la compañía nombró a Diego Paredes como head of New Business Support de Yango Perú; y a Jean Pierre Carrere, como head of Operations Support de Yango Ride en Perú.

La empresa señaló que Jean Pierre Carrere -que cuenta con experiencia en los sectores de transporte, tecnología, startups e impacto social- se centrará en asesorar sobre las mejores prácticas y procesos. El ejecutivo fue un actor importante en las aceleradoras Wayra y Plug and Play en México; y también es el fundador de una empresa de tecnología local que transformó el transporte público en América Latina.

Por otro lado, Diego Paredes se une a Yango como New Business Support y aportará la experiencia de sus funciones anteriores en el impulso de la estrategia de productos y la gestión de proyectos importantes que serán fundamentales para encabezar el lanzamiento de nuevos servicios en Perú.

Nuevo hub corporativo

Para respaldar aún más la expansión de sus operaciones en Perú, Yango Group abrió un nuevo hub corporativo en el distrito de San Isidro, el principal centro de negocios de Lima. Al respecto, Mariana Véliz, Head of Human Resources de Yango Perú, comentó que se encuentran entusiasmados con el futuro y el potencial del reforzado equipo.

“Estamos comprometidos con la creación de un lugar de trabajo que fomente la felicidad y el crecimiento profesional. Al proporcionar un entorno motivador y organizar eventos de alto impacto en la industria, buscamos inspirar a nuestro equipo, impulsar la innovación y construir conexiones significativas dentro de la industria”, declaró.

En entrevista previa con Gestión, Paredes destacó que la empresa ha desplegado sus servicios no solo en Lima, sino también en Arequipa y Trujillo. Sin embargo, también proyectó la incursión en nuevos destinos. La idea de la compañía para Perú es seguir creciendo y expandiendo los servicios a otras ciudades.

