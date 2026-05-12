El jefe negociador iraní urgió este martes a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la república islámica para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.

La guerra iniciada hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones en la economía mundial, a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

Ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf.

Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”, añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.

Según varios medios, la propuesta estadounidense incluía un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y establecía un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 6 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán sostiene que su respuesta pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años.

Donald Trump lo considera “totalmente inaceptable” y afirma que el alto el fuego está en estado crítico.

La guerra verbal preocupa a los iraníes.

“Intentamos aferrarnos a cualquier cosa que pueda ayudarnos a sobrevivir. El futuro es muy incierto y vivimos al día”, dijo Maryam, una pintora de 43 años de Teherán, a periodistas de la AFP que hablaron con ella desde París.

“Crisis humanitaria”

“Intentamos encontrar una forma de seguir adelante. Mantener la esperanza es muy difícil en estos momentos”, añadió.

La airada reacción de Trump provocó un repunte en los precios del petróleo y frustró las esperanzas de que se pueda negociar pronto un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán ha restringido el tráfico marítimo y ha establecido un mecanismo de cobro de peajes.

La crisis de suministro energético “es la mayor que el mundo haya experimentado jamás”, declaró el director ejecutivo de la petrolera saudí Aramco, Amin Naser.

Un hombre se toma una selfie frente a una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Joomeini (izquierda) y el ayatolá Alí Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP).

Las autoridades estadounidenses consideran “inaceptable” que Teherán controle el estrecho, por el que solía transitar una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo, además de una gran cantidad de fertilizantes.

Trump declaró a Fox News que sopesa reactivar una operación estadounidense de corta duración para guiar a los petroleros y buques mercantes a través de Ormuz, pero aún no ha tomado una decisión.

Los operadores bursátiles están ahora pendientes del viaje de Trump esta semana a Pekín, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping.

Irán también seguirá muy de cerca esta visita, en la que se espera que Trump presione a Xi, cuyo país es uno de los principales compradores de petróleo iraní.

La guerra ha provocado asimismo una escasez de fertilizantes a nivel mundial, lo cual pone en peligro el suministro de alimentos para decenas de millones de personas.

Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS), declaró a la AFP que solo quedan unas semanas para evitar una “crisis humanitaria de grandes proporciones” que podría sumir en el hambre a otros 45 millones de personas.

Cerca del 20% del petróleo y gas del mundo pasa por el estrecho de Ormuz desde el Golfo Pérsico.

Un “infierno”

En otro frente de la guerra, Líbano, siguen los combates entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá a pesar de un alto el fuego declarado el 17 de abril.

Los ataques israelíes contra una localidad del sur del país causaron la muerte a seis personas e hirieron a otras siete, informaron el martes los medios estatales.

Más de 2,800 personas han muerto en Líbano desde que el país se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo por disparos de misiles de Hezbolá contra Israel, según las autoridades sanitarias.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, reiteró las amenazas contra su enemigo a ultranza.

“No nos rendiremos y seguiremos defendiendo Líbano y a su pueblo, sin importar el tiempo que lleve ni lo grandes que sean los sacrificios”, afirmó en un comunicado. “No abandonaremos el campo de batalla y lo convertiremos en un infierno para Israel”, amenazó.