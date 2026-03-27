La autoridad italiana de la competencia anunció el viernes la apertura de una investigación contra el gigante francés del lujo LVMH y sus marcas Sephora y Benefit Cosmetics por promover “el uso precoz de cosméticos para adultos entre niños y adolescentes”, incluidas cremas antiedad.

La autoridad (AGCM) señaló en un comunicado que investiga “la omisión o el carácter engañoso de información relevante” en tiendas Sephora y en línea.

Se trata en particular de “advertencias y precauciones relativas a cosméticos no destinados a menores o no probados en ellos”, especialmente en las gamas Sephora Collection y Benefit Cosmetics, precisó AGCM.

“Al estar en curso la investigación, Sephora, Benefit y LVMH P&C Italia no pueden hacer más comentarios en este momento; no obstante manifiestan su voluntad de cooperar plenamente con las autoridades”, reaccionaron las empresas en un comunicado transmitido a la AFP.

“Todas las empresas reafirman su estricto cumplimiento de las normas italianas aplicables”, añadieron.

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Las tres empresas también son sospechosas de haber utilizado a “microinfluencers muy jóvenes para incitar a los jóvenes, un público particularmente vulnerable, a la compra compulsiva de cosméticos”, según la autoridad.

La promoción de estos productos (incluida entre menores de entre 10/12 años) habría “favorecido compras compulsivas de mascarillas faciales, sérums y cremas antiedad”, según la AGCM, con posibles efectos sobre su salud.

Numerosas marcas de cosméticos se han lanzado al nuevo y lucrativo segmento de los preadolescentes, con mascarillas hidratantes o para después del sol o lociones tónicas, con diseños de unicornios, pandas o cachorros.

Los niños “no necesitan cosméticos”

Pero los niños “no necesitan cosméticos, salvo productos de higiene como dentífrico y gel de ducha, y productos solares cuando hay exposición”, recordó a la AFP a finales de 2025 Laurence Coiffard , profesora de Farmacia en la facultad de Nantes, en Francia, especializada en cosmetología.

Y el uso de productos cosméticos para adultos cargados de sustancias químicas expone a disruptores endocrinos y fitoestrógenos que pueden alterar el desarrollo hormonal y aumentar el riesgo de desarrollar alergias cutáneas, han demostrado ciertos estudios científicos, según Coiffard .

Además, estos productos “perpetúan cierta norma de belleza”, al normalizar el uso de toda una gama de cuidados estéticos, “muy costosa y que requiere mucho tiempo”, subrayó por su parte la investigadora estadounidense Molly Hales , de la Universidad Northwestern de Chicago.

Junto con su colega Sarah Rigali , Hales se hizo pasar durante meses por una joven de 13 años en TikTok, en el marco de un estudio publicado en 2025.

Los videos presentaban en promedio seis productos, a menudo cremas antiedad destinadas a adultos, con un coste promedio de 145 euros (unos US$ 168).

Locales de Sephora y LVMH fueron registrados el jueves en Italia, indicó la AGCM. Estas investigaciones pueden acarrear fuertes multas.