El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha elevado a once el número de casos positivos asociados al brote en el barco MV Hondius y ha asegurado que todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica «estricta» para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.

Así lo ha asegurado el responsable de la OMS que ha hecho hincapié en que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote «sigue siendo bajo» y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que «la situación puede cambiar» por el elevado periodo de incubación.

«Teniendo en cuenta que estamos ante un virus con un periodo de incubación muy elevado, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas», ha reconocido Adhanom en la rueda de prensa que ofrece junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Pospone al 10 de mayo el inicio de la cuarentena

Además, ha informado de que se modifica la fecha del inicio de la cuarentena que deberán guardar los pasajeros del crucero MV Hondius al día 10 de mayo, cuando inicialmente era el día 6, con lo que los 42 días de supervisión estricta concluirán el 21 de junio.

«Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados», ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

No obstante, ha asegurado que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote «sigue siendo bajo» y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que «la situación puede cambiar» por el elevado periodo de incubación.

Ha agradecido de nuevo a Pedro Sánchez, «no solo el cumplir con las obligaciones legales de España en virtud del derecho internacional», sino también el ejercer «su deber moral de mostrar solidaridad para con los pasajeros del barco».

«Los virus -ha proseguido en referencia a la postura del Gobierno- no conocen fronteras. Nuestra mayor inmunidad viene de la solidaridad y esa es la solidaridad que ha demostrado España. Me reconforta mucho ver que sigue habiendo gente en el mundo que hace las cosas no porque sean obligatorias desde un punto de vista político, sino porque son lo que hay que hacer y está bien».