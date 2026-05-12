Rusia dio hoy por terminada la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, y reanudó los ataques contra Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

«Con el fin de la tregua las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron la operación militar especial», anunció el mando castrense ruso en su canal de MAX, el Telegram ruso.

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Centenares de bajas entre las filas ucranianas, según Moscú

Según precisó Defensa, la agrupación militar Norte atacó las fuerzas ucranianas en las regiones de Sumi y Járkov, donde Rusia busca crear una zona de seguridad, causando desde la medianoche 145 bajas.

Por su parte, la agrupación Occidente, que también opera en Járkov, aseguró haber causado cien bajas al enemigo, mientras que la agrupación Sur, reanudó los ataques contra el bastión de Kostiantínivka y otras localidades de Donetsk, causando otras 75 bajas.

Además, según el parte ruso, la agrupación Centro, que combate en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, reanudó las hostilidades, causando unas 290 bajas, en tanto que las agrupaciones Este y Dniéper, que operan en Zaporiyia y Dinropetrovsk, causaron 265 bajas a las fuerzas ucranianas.

El ministerio asegura que la aviación, los drones, las tropas de artillería y misiles de Rusia atacaron «aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible, así como emplazamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros en 56 ubicaciones».

Ucrania informa de enjambres de drones rusos

Esta madrugada, la Fuerza Aérea ucraniana informó de la entrada en su espacio aéreo de varios enjambres de drones rusos dirigidos contra distintas regiones del país.

Este nuevo ataque ruso a gran escala tiene lugar después de tres días de relativa calma, en los que las fuerzas del Kremlin se abstuvieron de lanzar bombardeos de larga distancia de entidad contra territorio enemigo, en el contexto de la tregua de tres días mediada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La tregua empezó el sábado y terminó ayer. Durante eso días, ambos bandos dejaron de lanzar sus habituales ataques masivos contra las retaguardias enemigas, aunque las hostilidades continuaron en el frente entre acusaciones mutuas de violar el alto el fuego.

Ucrania ha pedido en numerosas ocasiones un alto el fuego indefinido que permita avanzar hacia una salida negociada a la guerra y aspiraba a que la tregua de tres días se prolongara por más tiempo.

Trump también había expresado esperanzas de que el alto el fuego temporal fuera el principio del fin de la guerra.

Sin embargo Rusia rechaza por el momento declarar un alto el fuego prolongado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reiterado que solo bajará las armas y se reunirá con el líder de Kiev, Volodímir Zelenski, una vez esté negociado y listo para firmar un acuerdo final de paz.

El Kremlin exige como condición para ello que Ucrania le entregue la parte de la región de Donetsk que todavía controla. Rusia ha tomado por las armas cerca del 80% del territorio de Donetsk. El resto sigue bajo control de Kiev.