Hantavirus. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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El hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

, explicó este viernes el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa.

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«No es una nueva covid»

El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, «lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo».

«No es una nueva covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo», insistió Lindmeier, quien también señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio.

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