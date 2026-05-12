12 de mayo del 2011. Hace 15 años

MEF DARÁ PRIMER PASO PARA BAJAR LAS COMISIONES DE AFP

En 15 días, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma del sistema privado de pensiones. La iniciativa incluirá recomendaciones del Banco Mundial y de los congresistas, dijo el ministro de Economía Ismael Benavides. Puntualizó que será un “aspecto fundamental para el desarrollo de la norma constitucional para lograr la estabilidad y la seguridad de los pensionistas”. El ministro hizo el anuncio luego de escuchar a los congresistas de la Comisión de Economía oponerse al proyecto para blindar los fondos de las AFP.

12 de mayo del 2011. Hace 15 años. Especulación de terrenos se desata en zonas industriales.

12 de mayo del 2016. Hace 10 años

AFILIADOS A AFP TENDRÁN MÁS OPCIONES PARA ELEGIR PENSIÓN

Compañías aseguradoras lanzarán renta vitalicia en dos tramos y los fondos mutuos introducirán productos de hasta 5 años. Los cambios en el Sistema Privado de Pensiones han obligado a los seguros a ponerse las pilas. Por ejemplo, los afiliados, según su propia expectativa de vida y el fondo acumulado, podrán elegir la pensión que recibirán.

12 de mayo del 2021. Hace 5 años

ULTIMO SIMULACRO ARROJA UN EMPATE

Disminuye el porcentaje de indecisos, pero la igualdad en la intención de voto entre PPK y Fujimori no se rompe. Fuerza Popular retrocede y acepta debatir en Lima y Piura. La candidata Keiko Fujimori aumentó su intención de voto en el norte y en los segmentos D y E. En cambio, Pedro Pablo Kuczynski amplió su ventaja en el centro y en los estratos A, B y C. El 27% que apoya a PPK es porque rechaza a Keiko.