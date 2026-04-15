El turismo extranjero (60%) sigue siendo el principal motor del sector en la región. (Foto: GEC)
El turismo extranjero (60%) sigue siendo el principal motor del sector en la región. (Foto: GEC)
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Sandra Reyes
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Arequipa se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del sur del Perú, tras cerrar el 2025 como el año en que consolidó su recuperación pospandemia. En ese periodo, la región recibió cerca de 300,000 visitantes, cifra que prácticamente duplica los niveles prepandemia (entre 150,000 y 170,000 turistas) y marca una evolución favorable frente a 2024. Del total, el 60% fueron extranjeros y el 40% nacionales, reflejando el peso del mercado internacional en el sector. Con este desempeño, ¿qué se proyecta para el 2026?

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