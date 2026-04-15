El flujo de visitantes permitió que el turismo genere un impacto económico estimado en S/360 millones en 2025, sin considerar pasajes aéreos. Este resultado responde a un gasto promedio de entre S/1,000 y S/1,200 por turista, por una estadía de hasta tres días, que dinamiza sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio. “Este turismo nos mueve la economía porque ayuda desde el microempresario hasta el gran empresario”, afirmó Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

El Colca y el Monasterio de Santa Catalina lideran el flujo de visitantes. (Foto: GEC)

Proyecciones 2026: turismo, visitas e impacto económico

De cara al 2026, las proyecciones apuntan a mantener el dinamismo del sector turismo en Arequipa. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa estima un crecimiento cercano al 20% en el flujo de visitantes, lo que permitiría alcanzar entre 350,000 y 360,000 turistas, manteniendo la composición histórica de 60% extranjeros y 40% nacionales.

En términos económicos, este mayor flujo se traduciría en un incremento relevante en los ingresos del sector. Para el 2026, se proyecta que el turismo genere alrededor de S/500 millones, consolidando su rol como uno de los principales motores de la economía regional. En esa línea, el ticket promedio por turista, actualmente entre S/1,000 y S/1,200, podría elevarse hasta los S/1,500.

En ese contexto, el fortalecimiento de la infraestructura se perfila como el principal reto para sostener el crecimiento del turismo, especialmente en conectividad aérea y vial. “Si mejoramos el aeropuerto y los accesos, podemos convertir a Arequipa en un hub turístico del sur del país”, señaló Carlos Fernández, al plantear una visión que busca posicionar a la ciudad como eje de conexión con destinos como el Colca, el lago Titicaca, Cusco y Madre de Dios.

El sector movió S/360 millones en 2025, con impacto en toda la cadena de valor. (Foto: GEC)

Lugares más visitados y sectores impulsados por el turismo

En cuanto a los atractivos turísticos, el Monasterio de Santa Catalina y el valle del Colca se mantienen como los destinos más visitados de Arequipa, ambos con cerca de 290,000 visitantes en 2025, en línea con el flujo total de turistas en la región. A estos se suman el centro histórico, Yanahuara, la ruta del sillar en Yura y circuitos como Sachaca, Sabandía y Huasacache, que integran los recorridos más demandados, generalmente en itinerarios de corta duración antes del traslado hacia el Colca.

Este movimiento impacta directamente en la cadena de valor del turismo, donde la hotelería y la gastronomía concentran cada una alrededor del 30% de los ingresos, mientras que el otro 30% se distribuye entre transporte, compras y servicios adicionales. Entre los rubros más beneficiados destacan los hospedajes, restaurantes y el comercio de artesanía y textiles.

Perfil del turista: predominio del extranjero

El perfil del turista que visita Arequipa mantiene un claro predominio del visitante extranjero, que representa alrededor del 60% del total, frente a un 40% de turistas nacionales. Según Carlos Fernández, los principales mercados emisores provienen de Estados Unidos, Europa y Asia, a los que se suma el flujo regional, especialmente desde Chile, con ingresos por vía terrestre a través de Arica.

Sin embargo, el turismo interno ha ganado mayor participación en los últimos años. “El turista nacional está viajando mucho más que antes, especialmente jóvenes con familias”, indicó Fernández, al evidenciar un cambio en los hábitos de consumo tras la pandemia. Este mayor dinamismo responde a una mayor disposición al gasto en ocio y experiencias.

Crecimiento del turismo corporativo y premium

El turismo corporativo en Arequipa muestra una evolución sostenida, impulsado principalmente por eventos empresariales y del sector minero. Según Fernández, actividades como Perumín y convenciones vinculadas a la minería y la construcción atraen a visitantes internacionales y ejecutivos, generando picos de ocupación en hoteles y restaurantes. “El tema minero convoca empresas de todo el mundo y en esa semana los hoteles y restaurantes se llenan”, señaló el ejecutivo.

En ese contexto, también se observa un mayor dinamismo del segmento premium, asociado a una demanda más exigente en servicios de hospedaje, gastronomía y transporte. Este perfil de visitante —principalmente ejecutivos y turistas extranjeros— impulsa una oferta de mayor valor agregado en la región. “Ha aumentado la demanda premium en hoteles, restaurantes y transporte”, indicó Fernández.

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