La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, y representantes del Banco Mundial para revisar los avances del Programa de Inversión “Fortalecimiento del Destino Turístico Priorizado Arequipa–Colca”, cuya inversión supera los S/300 millones.

Durante el encuentro, se presentaron los avances de este megaproyecto que comprende 33 intervenciones orientadas a mejorar el Corredor Integral de Desarrollo Turístico con Enfoque Territorial, iniciativa que articula esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la infraestructura, los servicios y la gestión turística en las provincias de Arequipa y Caylloma.