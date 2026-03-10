El Gobierno Regional de Arequipa informó que en coordinación con Provías Nacional gestiona el traslado de dos puentes modulares tipo Bailey de 60 metros de longitud cada uno, que permitirán restablecer el tránsito en la Variante de Uchumayo, tras la afectación registrada en esta importante vía de ingreso a la ciudad.

Uno de los puentes corresponde al puente Montalvo, ubicado en la región Moquegua, el cual ya se encuentra en tránsito hacia Arequipa, mientras que el segundo puente será trasladado desde Lima, señalo.

Añadió que ambas estructuras serán transportadas mediante tráilers de cama baja y permitirán habilitar dos sentidos de circulación: norte–sur y sur–norte, contribuyendo a reducir el congestionamiento vehicular generado en la zona.

La instalación de estos puentes modulares tipo Bailey estará a cargo del concesionario de la vía, lo que permitirá restablecer la transitabilidad en este corredor estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de la región, apuntó.

El tránsito vehicular por la Variante de Uchumayo, vía de ingreso y salida de Arequipa, fue cerrado debido al colapso parcial del puente, a la altura del kilómetro 24+800 – 24+900.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la concesionaria Covisur, se produjo la pérdida localizada de concreto en la losa del tablero del puente, lo que generó una rajadura en la plataforma de la infraestructura. Ante el riesgo para los conductores y pasajeros de la carretera, se dispuso la interrupción total del tránsito vehicular como medida preventiva.

Se requiere restablecer la transitabilidad en este corredor estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de la región mistiana. Foto: Gobierno Regional de Arequipa.

la interrupción del tránsitogeneró largas filas de vehículosdesde la madrugada. Conductores y pasajeros permanecieron varados por más de cinco horas desde el sector de San José hasta el ingreso a la vía de Cerro Verde.

Mientras se desarrollan estas inspecciones, s ehabilitó una ruta alterna por el kilómetro 4, 000 en el sector Cerro Verde, con el fin de facilitar el desplazamiento de vehículos que circulan por esta vía, pero la congestión vehicular es desesperante en el distrito de Tiabaya, Uchumayo y el Cercado de Arequipa, por la Av. Arancota, Av. Parra, Puente San Isidro, entre otros.