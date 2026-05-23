Ricardo Vivanco, gerente general de la firma, explicó que los replanteamientos de productos iniciaron un año atrás, con casi toda la línea Ña Pancha (detergente, lavavajilla, suavizante de ropa y jabones de lavar), considerando el cambio de empaques, fórmulas y la estrategia de precios en el mercado.

“Hemos diseñado un producto que está acorde a las necesidades, con un precio solidario sin llegar a ser un producto muy barato, pues dentro de las casi 18 marcas de detergentes, que existen hoy en el mercado, hay más económicas. Entonces, hablamos de un relanzamiento completo, con reducciones de precios que oscilan entre el 20% y 25%, dependiendo de la categoría.”, remarcó.

En vías de alcanzar este ajuste de precios, la firma actualmente realiza la fabricación por encargo del detergente Ña Pancha en China, dejando atrás la plaza colombiana como maquilador de este producto. “El ingreso de marcas chinas en esta categoría generó que volteáramos a ver dónde podíamos fabricar para ser más competitivos y tocó ir a China”, agregó.

Respecto a Caricia, el ejecutivo detalló el relanzamiento de todo el portafolio, teniendo entre algunos cambios relevantes la variación de la fórmula del detergente a la tecnología Soft & Calm , aludiendo a aromas relajantes para un mejor descanso de los bebés; además, de la incorporación de una grasa premium en la fabricación del jabón en barra que optimiza su consistencia y presentación.

“Y en el caso del suavizante estamos preparando un relanzamiento con unas cápsulas de perfume que van a dar mayor duración del aroma en la ropa”, añadió.

Asimismo, en Moncler la apuesta viene por ofrecer a los consumidores un jabón de tocador en presentaciones de 110 gramos ; es decir, un formato menor al que tradicionalmente tenía la marca en esta categoría. “Moncler es un jabón grande, pero la mayoría de la categoría está en presentaciones pequeñas; entonces estamos introduciendo al mercado este tamaño para competir a nivel de precios”, explicó.

En la actualidad, entre el 18% y 20% de los ingresos anuales de las marcas se destinan a actividades promocionales y de mercadeo.

Ricardo Vivanco es el gerente general del Grupo Cala, la firma que produce y comercializa las marcas Ña Pancha, Moncler y Caricia. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC).

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Expansión y nuevos productos

Además de Perú, Grupo Cala tiene operaciones en Colombia, Venezuela y, desde hace dos meses, también en Bolivia, donde llegaron con el detergente Ña Pancha a través de un contrato de distribución. Sin embargo, los planes de expansión no se detienen y ahora observan Ecuador como el próximo territorio a desembarcar.

“Queremos consolidarnos en la región andina y solamente nos estaría faltando Ecuador, donde según los primeros análisis esperamos entrar en el 2027 con las marcas Ña Pancha y Moncler. Por ahora, estamos buscando el distribuidor adecuado”, refirió.

De acuerdo a Vivanco, la elección de estas dos marcas para ingresar a Ecuador se debe a que este destino tiene cierta experiencia con Ña Pancha, mientras que Moncler se posicionaría positivamente en la zona fronteriza de Perú con Ecuador por medio del comercio en Tumbes.

Actualmente, el portafolio de Moncler se fabrica en Perú, siendo que los jabones de tocador se elaboran en un maquilador de Arequipa y el jabón líquido en producción por encargo en Lima, donde también se formulan los productos líquidos de Caricia y Ña Pancha.

“Grupo Cala también tiene una planta de producción en Medellín, donde fabrica el lavavajilla en pasta Ña Pancha, y los jabones en barra de Ña Pancha y Caricia”, precisó.

En torno a la posibilidad de ampliar la cartera de productos en territorio local, Vivanco dijo que encuentran una gran oportunidad en expandir el actual portafolio de Grupo Cala a nivel regional. Y es que, además de Ña Pancha, Caricia y Moncler en Perú, la firma posee sellos como Supremo, Tras y Cristal en Colombia.

“Quisiéramos llevar Moncler a Colombia; Supremo a Perú; Tras a Venezuela o a Bolivia. Para el caso específico de Perú, antes de entrar con Supremo, que en Colombia es equivalente a un Ña Pancha, debemos definir qué tipo de marca deseamos que sea en relación al Ña Pancha que todos los peruanos conocen”, acotó.

Impacto de la guerra en Medio Oriente

En el contexto de la estrategia de reducir precios, la firma enfrenta un reto en lo que concierne a la guerra de Medio Oriente y su efecto en el aumento del precio del petróleo y derivados. Justamente, un derivado clave para la producción de detergente y que conlleva casi el 60% del costo del producto terminado es el ácido sulfónico. “El ácido sulfónico desde febrero último ha subido 120%, sumado a una escasez del producto”, afirmó Vivanco.

Adicionalmente, el ejecutivo destacó el incremento de entre 15% y 20% de los plásticos, necesarios para la fabricación de empaques de los diferentes productos; además, de la subida del precio de los cartones en casi 10% y también de los fletes marítimos que crecieron 50% este mes.

“Y todo esto sucede precisamente en un momento en que buscamos posicionar las marcas en un segmento de precios más bajos. El reto se orienta a cómo gestionamos estos incrementos en las materias primas sin proyectarlo en el consumidor final, pues si lo hacemos fácilmente estaríamos subiendo 25% o 30% los precios”, manifestó.

El vocero señaló que si bien, en este momento, la industria aún se encuentra estable por los inventarios en almacén, los problemas se evidenciarían en los siguientes meses, cuando los insumos empiecen a agotarse. “Creo que a partir de junio o julio vamos a ver impactos en los precios. Nosotros no somos los líderes en las categorías, entonces no vamos a dar el primer paso; sin embargo, hay una presión para pese a estos nuevos costos no perder rentabilidad en los productos”, finalizó.

El dato

Ña Pancha, Caricia y Moncler, Supremo, Tras y Cristal son marcas que Grupo Cala compró a Procter & Gamble (P&G).

La facturación de Grupo Cala en Perú está compuesta en un 50% en las ventas originarias de Moncler, el 30% de Caricia y un 20% de Ña Pancha. “No obstante, con las nuevos relanzamientos, Ña Pancha debería ganar algo más de consumo y subir a un 30%”, detalló Vivanco.