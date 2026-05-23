Grupo Cala tiene en su portafolio local a las marcas Moncler, Ña Pancha y Caricia. (Foto: Grupo Cala)
Grupo Cala tiene en su portafolio local a las marcas Moncler, Ña Pancha y Caricia. (Foto: Grupo Cala)
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Mayumi García
mailMayumi García

Con 11 años en el mercado local, la multilatina Grupo Cala se perfila a una mayor penetración de sus tres marcas emblemáticas en territorio nacional: Moncler, Ña Pancha y Caricia. Así, la compañía este año alista relanzamientos en sus tres sellos y en sus diferentes categorías, de modo de afianzar la atracción del consumidor y lograr su proyectado de crecimiento de 25%.

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