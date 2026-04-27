La peruana Intradevco Industrial, dueña de las marcas Sapolio, Patito, Dento, entre otras, apunta fortalecer su portafolio de cara al consumidor. Para ello, la compañía ha informado sobre una inversión que contempla realizar en su fábrica; además, de algunos pormenores sobre la línea de productos que será favorecida con la iniciativa.
A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la empresa de propiedad de Alicorp informó sobre el proyecto “Implementación de nuevos productos”, a realizarse en su planta Lurín 02 de 25,403 metros cuadrados (m2). En estas instalaciones, la compañía cuenta con líneas de producción orientadas a la elaboración de productos como limpiatodo, lavavajillas, cepillos, lejía, insecticidas, ambientadores, aerosoles, entre otros.
En concreto, el proyecto demandará de 44 m2 y contará con un periodo de prueba de cuatro días para posteriormente iniciar la producción, según dijo la empresa, de “nuevos productos de limpieza más eficientes y concentrados”. Así, en la etapa de operación de esta iniciativa se utilizará una envasadora perteneciente a un proyecto anterior en implementación, denominado “Optimización de procesos para la fabricación de productos de limpieza”.
Para llevar adelante este proyecto, la compañía adelantó que la capacidad instalada de la planta no tendrá variación; sin embargo, en el caso de la capacidad de elaboración de productos de limpieza específica se elevará 138.93% a partir de la implementación de esta iniciativa.
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Inversión del proyecto
Intradevco Industrial indicó que el objetivo final del proyecto es incorporar nuevas formulaciones de productos de limpieza concentrados en líneas de producción, sin modificaciones de equipos. El proyecto tiene una vida útil indeterminado.
En cuanto a la inversión, el desembolso estimado es de US$ $ 21,150, entendiéndose que la iniciativa no contará con la etapa de planificación y construcción.
A fin de llevar adelante su plan, Intradevco Industrial presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 4 de mayo, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
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Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Santa. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.