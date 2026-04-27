Intradevco produce la marca Sapolio. (USI)
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Mayumi García
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La peruana Intradevco Industrial, dueña de las marcas Sapolio, Patito, Dento, entre otras, apunta fortalecer su portafolio de cara al consumidor. Para ello, la compañía ha informado sobre una inversión que contempla realizar en su fábrica; además, de algunos pormenores sobre la línea de productos que será favorecida con la iniciativa.

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