A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la empresa de propiedad de Alicorp informó sobre el proyecto “Implementación de nuevos productos”, a realizarse en su planta Lurín 02 de 25,403 metros cuadrados (m2) . En estas instalaciones, la compañía cuenta con líneas de producción orientadas a la elaboración de productos como limpiatodo, lavavajillas, cepillos, lejía, insecticidas, ambientadores, aerosoles, entre otros.

En concreto, el proyecto demandará de 44 m2 y contará con un periodo de prueba de cuatro días para posteriormente iniciar la producción, según dijo la empresa, de “nuevos productos de limpieza más eficientes y concentrados”. Así, en la etapa de operación de esta iniciativa se utilizará una envasadora perteneciente a un proyecto anterior en implementación, denominado “Optimización de procesos para la fabricación de productos de limpieza”.

Para llevar adelante este proyecto, la compañía adelantó que la capacidad instalada de la planta no tendrá variación; sin embargo, en el caso de la capacidad de elaboración de productos de limpieza específica se elevará 138.93% a partir de la implementación de esta iniciativa.

Sapolio es una de las marcas emblemáticas de Intradevco Industrial. (CRPs).

Inversión del proyecto

Intradevco Industrial indicó que el objetivo final del proyecto es incorporar nuevas formulaciones de productos de limpieza concentrados en líneas de producción, sin modificaciones de equipos. El proyecto tiene una vida útil indeterminado.

En cuanto a la inversión, el desembolso estimado es de US$ $ 21,150, entendiéndose que la iniciativa no contará con la etapa de planificación y construcción.

A fin de llevar adelante su plan, Intradevco Industrial presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 4 de mayo, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.