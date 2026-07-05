El fútbol genera un fuerte interés entre los consumidores y cada edición del Mundial se traduce en un incremento significativo de la demanda, sostuvo Raúl Castro, gerente general de la Cámara Cervecera del Perú.

“El Mundial es una oportunidad gigante en que se eleva el consumo, más o menos entre 15% y 20%”, detalló.

El ejecutivo indicó que esta edición del evento deportivo presenta características inéditas que podrían potenciar aún más el mercado.

“Este Mundial tiene algo más interesante: es más largo en días. Pasamos de 64 partidos a 104 y eso significa más oportunidades de consumo”, sostuvo a Gestión.

Horarios favorecen el consumo fuera y dentro del hogar

Raúl Castro destacó que los horarios favorecen el consumo fuera y dentro del hogar. “Los partidos comienzan ( alrededor de la hora de almuerzo). No hay encuentros en la madrugada ni en la mañana. Eso activa no solamente restaurantes y bares, sino también las reuniones familiares”, afirmó.

Según el gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, el aumento del consumo no responde necesariamente a que las personas beban mayores cantidades, sino a que amplían la frecuencia de ocasiones de consumo.

“La mayoría de peruanos consume cerveza el fin de semana, pero durante el Mundial la gente toma más días. Es un consumo moderado, pero con más momentos de encuentro”, observó.

En bares y restaurantes el impacto puede ser mucho mayor.

“El consumo se puede elevar cerca del 50% durante las semanas del Mundial en bares y restaurantes”, precisó.

El representante gremial recordó además que el torneo coincidirá con otras fechas tradicionalmente fuertes para la industria, como el Día del Padre, además de celebraciones regionales como el Inti Raymi y la Fiesta de San Juan.

Actualmente, el sector ya registra un crecimiento cercano al 5% en lo que va del año, favorecido por factores como la disponibilidad de recursos provenientes de los retiros de AFP y las altas temperaturas.

“Realmente es un muy buen año para la cerveza”, comentó.

En promedio, cada peruano consume alrededor de 47 litros de cerveza al año, una cifra todavía por debajo de mercados como México, con cerca de 80 litros per cápita, y Colombia, con aproximadamente 70 litros.

En promedio, cada peruano consume alrededor de 47 litros de cerveza al año, una cifra todavía por debajo de mercados como México y Colombia. Foto: Pexels)

Nuevas propuestas: Cerveza artesanal

El Mundial también representa una oportunidad para que los consumidores exploren nuevas propuestas dentro del mercado cervecero, especialmente las artesanales.

“Un evento como el mundial dispara la curiosidad de la gente. Empiezan a descubrir nuevas cervezas y se atreven a probar nuevos sabores, que es justamente la propuesta de valor de las cervezas artesanales”, explicó Castro.

Además, comentó que el crecimiento de este segmento está estrechamente vinculado con el turismo. Las regiones con mayor presencia de productores artesanales coinciden con importantes destinos turísticos del país.

Arequipa, Cusco, Áncash y Piura, lidera el número de cervecerías artesanales, y la llegada de visitantes sostiene gran parte de la demanda.

“En muchas provincias el soporte del consumo de cerveza artesanal viene de los turistas. Mientras el peruano suele consumir cerveza durante el fin de semana, para el turista que está de vacaciones lo hace todos los días”, señaló.

Incluso, en algunas zonas el consumo puede alcanzar una proporción de ocho turistas por cada dos consumidores nacionales.

Cerveza sin alcohol

Otra categoría que mantiene una expansión acelerada es la cerveza sin alcohol, impulsada principalmente por cambios en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones.

“Si vemos el mercado en detalle, la cerveza en general puede crecer 5%, pero las cervezas sin alcohol, cero alcohol o sin gluten crecen entre 10% - 12% y hasta 20%”, señaló Castro.

El ejecutivo explicó que este comportamiento responde a una mayor preocupación por la salud y el bienestar entre los consumidores jóvenes.

“Los jóvenes además, están iniciando su consumo de alcohol a edades más tardías”, señaló.

Actualmente, la cerveza sin alcohol representa todavía una porción reducida del mercado, aunque las proyecciones apuntan a que podría alcanzar entre 1% y 2% del consumo total de cerveza en el país en los próximos años.

El dato

Según datos de la Cámara Cervecera del Perú, el 47% del precio final de una cerveza industrial corresponde al pago de impuestos. Es decir, de cada sol gastado por el consumidor, 47 céntimos son destinados a la recaudación fiscal.