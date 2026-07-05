En promedio, cada peruano consume alrededor de 47 litros de cerveza al año, una cifra todavía por debajo de mercados como México y Colombia. (Foto: Freepik)
En promedio, cada peruano consume alrededor de 47 litros de cerveza al año, una cifra todavía por debajo de mercados como México y Colombia. (Foto: Freepik)
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Sandra Alvarado Santillana
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El Mundial de Fútbol 2026 es uno de los principales motores del consumo cervecero en el Perú. La combinación de más partidos, una duración superior a cinco semanas y horarios favorables para la audiencia latinoamericana convierte al torneo en una plataforma clave para el sector.

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