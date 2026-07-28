“El año fiscal 2026 fue el mejor en la historia de consumo de la compañía. Perú representó el 50% de la facturación de todo el clúster de la región sur, que incluye a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, lo cual posiciona al país como protagonista”, señaló el ejecutivo.

Orroño atribuyó el desempeño a un equipo renovado y a la innovación de producto, con la llegada de la línea EcoTank Pro de impresoras de tanque de tinta orientada a emprendedores, además de la ampliación de cobertura mediante mayoristas, distribuidores, retailers y tiendas especializadas a nivel nacional.

Nicolás Orroño, gerente de ventas para región andina en Epson Latinoamérica.

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Epson apuesta por el gaming para impulsar proyectores

El foco de la compañía para este año está puesto en Live Studio, su nueva línea de proyectores inteligentes para el hogar lanzada en 2026. Se trata de equipos Smart conectados con Google TV. Dicha categoría avanza con un crecimiento superior al 40% respecto del año previo.

“Estos proyectores deben verse: para vender un proyector hay que proyectarlo, mostrar los tamaños de imagen. El cliente tiene que conocer esta tecnología en una categoría nueva”, explicó Oroño.

Bajo esa lógica, Epson inauguró hace pocas semanas su primer corner de experiencia dentro de la tienda Hiraoka de Independencia y ha posicionado su linea de proyectores para entretenimiento en el hogar en exhibiciones y muebles en puntos de venta del canal tradicional, retail y tiendas de tecnología. “Estamos desarrollando también algunos canales más enfocados en gaming, donde esta oferta se complementa para quien se dedica a jugar acceda a tamaños de imagen más grandes y a una experiencia más inmersiva”, adelantó.

El ejecutivo vinculó el dinamismo de los proyectores al que fue el principal evento futbolístico del año (Mundial 2026). “El cliente puede comprar un proyector, es portable, puede trasladarlo a la playa o la montaña, algo que no puede hacer con un televisor”, indicó.

Los equipos, además, incluyen la aplicación Epson Projection Studio, que permite a los usuarios conectarse desde el celular y compartir contenido durante reuniones sociales.

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Epson controla el 64% del mercado de impresión y va por más share en Perú

En impresión, Epson mantiene el liderazgo del mercado con una participación superior al 64% al cierre del cuarto trimestre fiscal 2026 (enero a marzo). La compañía, que tiene un mayor mix (oferta) en impresoras de tanque de tinta, plantea sostener ese terreno, moviéndose en un rango de entre 64% y 71% de market share.

La campaña de back to school se mantiene como la temporada más fuerte de venta de impresoras. En 2026, el regreso a clases registró un crecimiento superior al 10% frente al año previo, pese a la alta base de comparación. “Fue una excelente campaña y con grandes resultados”, afirmó Oroño.

Respecto de los canales de venta, el ejecutivo precisó que el canal tradicional concentra cerca del 65% de la facturación, mientras el resto se reparte entre retail, marketplaces y el e-commerce propio. La plataforma digital de la marca, lanzada en años recientes, complementa los canales establecidos y proyecta crecer 51% en el año fiscal en curso.

“Vemos un potencial muy grande de seguir digitalizando el mercado peruano, que es más tradicional en relación con otros países de la región”, sostuvo. Sobre el portafolio, aseguró que Perú cuenta con el mix completo de productos de consumo disponibles para la región sur.

Para el año fiscal 2027, la compañía apunta a crecer 34% en la categoría Live Studio de proyectores para el hogar y cerca de 8% en tintas y consumibles, además de sostener su liderazgo en impresoras.

DATO CLAVE.

Estrategia. Epson centrará sus esfuerzos en el go to market de Live Studio, la expansión de espacios de exhibición en canales especializados —incluido gaming— y el fortalecimiento de su presencia en el norte y el sur del país.

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