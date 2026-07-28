Epson centrará sus esfuerzos en el go to market de Live Studio, la expansión de espacios de exhibición en canales especializados y el fortalecimiento de su presencia en el norte y el sur del país. (Foto: Epson)
Epson centrará sus esfuerzos en el go to market de Live Studio, la expansión de espacios de exhibición en canales especializados y el fortalecimiento de su presencia en el norte y el sur del país. (Foto: Epson)
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Edgar Velito
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La división de consumo de Epson, multinacional japonesa especializada en soluciones de impresión, cerró su mejor año en la historia de la categoría. Durante el año fiscal 2026 —que en el calendario japonés va de abril a marzo (12 meses)— el negocio creció 14% en Perú, con alzas de 16% en impresoras para hogar y pyme, 11% en tintas y consumibles, y 13% en proyectores. Nicolás Orroño, gerente de ventas para región andina en Epson Latinoamérica, adelantó a Gestión los planes trazados para el año fiscal 2027, ya en curso. En ese sentido, ¿cuál será el motor de crecimiento de la compañía?

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