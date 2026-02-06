A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, miles de familias empiezan a reorganizar su presupuesto para cubrir útiles, uniformes y materiales educativos. La campaña escolar, tradicionalmente una de las temporadas de mayor gasto del año, también puede convertirse en una oportunidad para planificar mejor y tomar decisiones de compra más estratégicas.

Uno de los primeros pasos para evitar sobrecostos es planificar con anticipación. Revisar la lista oficial de útiles, verificar qué artículos ya se tienen en casa y establecer un presupuesto permite evitar compras impulsivas o de último minuto, que suelen resultar más costosas y con menor disponibilidad de productos.

Otra recomendación clave es apostar por productos duraderos. Aunque algunos útiles o prendas puedan tener un precio inicial más alto, optar por mochilas resistentes, cuadernos de buena calidad o uniformes con mejores acabados puede reducir la necesidad de reposiciones durante el año y, en consecuencia, generar ahorro a mediano plazo.

La campaña escolar también ofrece promociones que, bien aprovechadas, pueden aliviar el impacto en el bolsillo.

Más allá de las ofertas, revisar y reutilizar artículos es otra estrategia efectiva. Mochilas, cartucheras o uniformes que aún se encuentran en buen estado pueden extender su vida útil con pequeños arreglos o una limpieza profunda, lo que reduce el gasto y fomenta hábitos de consumo responsable.

Finalmente, coordinar intercambios con otros padres de familia puede ser una alternativa práctica. Libros, uniformes o materiales escolares en buen estado pueden circular dentro de la comunidad educativa a menor costo, fortaleciendo la colaboración y ayudando a aliviar la carga económica del inicio de clases.

En un contexto donde cada sol cuenta, planificar, comparar y reutilizar se convierten en aliados clave para enfrentar el regreso a clases sin desbordar el presupuesto familiar.