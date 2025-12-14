En Perú, Epson comercializa su línea corporativa, industrial y de consumo. (Foto: Epson)
La división corporativa de Epson en Perú proyecta un nuevo impulso en su estrategia empresarial, con foco en su portafolio corporativo y el comportamiento de la demanda en sectores clave. La compañía, conocida por su tecnología de impresión, anticipa movimientos en sus principales líneas de negocio, así como una posible diversificación local, en línea con su operación global.

