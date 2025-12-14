Álvaro Vargas, sales manager de Soluciones Empresariales de Epson Perú, proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento del 25% en ventas en el país, con respecto al año anterior. “En el segmento corporativo, contamos con más del 60% de participación en videoproyección profesional, con una oferta de proyectores láser tanto estáticos como interactivos. En impresión corporativa, también registramos un crecimiento sostenido, alcanzando entre 18% y 19% de participación de mercado”, destacó a Gestión.

Si bien la digitalización tras la pandemia redujo la demanda de impresoras corporativas, el mercado muestra signos de recuperación. Aunque el crecimiento es más lento y menor que en años anteriores, persiste una necesidad de impresión que impulsa un ligero repunte. “Proyectamos que el mercado crecerá por encima del 5% el próximo año”, estimó.

Epson gana terreno en minería, salud y espectáculos con soluciones B2B

El 2025 ha sido un año clave para el segmento corporativo, con una creciente demanda de equipos de impresión, videoproyección profesional y ticketeras por parte de sectores como educación, retail y entidades del Estado. La banca, por su parte, lidera en la adopción de soluciones para puntos de venta. Además, otros sectores con menor presencia comienzan a mostrar un crecimiento sostenido en sus requerimientos.

“En el sector minero nos solicitan impresoras de carro ancho y equipos de impresión corporativa por su bajo consumo eléctrico. La demanda en este rubro ha oscilado entre 8% y 12% entre el año pasado y el actual. También, el sector salud comienza a mostrar mayor dinamismo, con requerimientos tanto en impresión corporativa como en soluciones para punto de venta y videoproyección. Es un mercado en el que tenemos grandes expectativas”, explicó.

Por su parte, la línea de videoproyectores en el portafolio corporativo de Epson ha registrado crecimiento, impulsada por una mayor diversidad de modelos. En 2025, se incorporaron siete equipos láser con resolución 4K, en respuesta a la demanda del mercado.

Álvaro Vargas, sales manager de Soluciones Empresariales de Epson Perú. (Foto: Epson)

Epson prepara nuevos lanzamientos para crecer en impresión y videoproyección

A corto plazo, la compañía ya prepara dos nuevos lanzamientos dentro de su línea de impresoras corporativas, con el objetivo de reforzar la participación del segmento corporativo frente al de consumo.

“Tenemos previsto lanzar nuevos equipos con veloclidades importantes en impresión, tanto en color como en blanco y negro, en formatos A4 y A3. Es probable que incorporemos dos modelos: uno de entrada y otro de gama media. Estas novedades podrían concretarse en los próximos seis a nueve meses. Más adelante, también se prevén actualizaciones en videoproyección profesional y soluciones para punto de venta”, indicó.

“El segmento corporativo representa el 22% del negocio y el industrial entre 6% y 7%; el resto corresponde al área de consumo. Sin embargo, tenemos margen para ganar algunos puntos porcentuales dentro de la compañía”, añadió.

La compañía también evalúa diversificar su portafolio en Perú con nuevas unidades de negocio ya consolidadas a nivel global, como la de robots industriales, que incluye brazos mecánicos para procesos de producción.

“Epson es una empresa global con presencia en más de 80 países. La posibilidad de ampliar líneas de negocio está completamente abierta y dependerá de las necesidades específicas de cada mercado. Es probable que en algún momento esto ocurra también en Perú”, señaló.

La firma electrónica proyecta un crecimiento de dos dígitos para 2026, impulsado por la incorporación de nuevas tecnologías que se reflejarán en sus próximos lanzamientos. La estrategia se centrará en la línea de impresión corporativa —actualmente la de mayor demanda—, seguida por videoproyección y soluciones para punto de venta.

DATOS CLAVES.

Productos . El portafolio corporativo de impresión de Epson incluye más de 23 modelos, desde 28 hasta 100 páginas por minuto (ppm).

. El portafolio corporativo de impresión de Epson incluye más de 23 modelos, desde 28 hasta 100 páginas por minuto (ppm). Líneas de negocio . En el segmento corporativo, la compañía japonesa opera tres líneas de negocio: impresión corporativa, proyección profesional (videoproyectores) y soluciones para puntos de venta. De estas, el 75% del negocio se concentra en las dos primeras, según indicó la empresa.

. En el segmento corporativo, la compañía japonesa opera tres líneas de negocio: impresión corporativa, proyección profesional (videoproyectores) y soluciones para puntos de venta. De estas, el 75% del negocio se concentra en las dos primeras, según indicó la empresa. Operación. En Perú, Epson comercializa su línea corporativa, industrial y de consumo.