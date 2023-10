En diálogo con Gestión, el gerente comercial de Soluciones Empresariales de Epson, Álvaro Vargas, afirmó que a la fecha se registra un crecimiento por encima del 20% en ventas, en comparación al año pasado.

LEA TAMBIÉN: Epson apalancará su crecimiento en soluciones para el sector textil y alquiler de equipos

“El segmento corporativo de Epson maneja varias líneas de productos, desde video proyectores hasta impresoras corporativas de tiqueteras y etiquetas. En todo este segmento tenemos un repunte superior al 20% a la fecha. La expectativa es cerrar el año con un avance de 28% a 30%”, dijo.

En la categoría de impresión, la expectativa es más alta, ya que se apunta a lograr un aumento superior al 45%, en la línea de impresoras workforce. El ejecutivo sostuvo que se alcanzará este propósito tomando en cuenta que el crecimiento en ventas es cercano al 30% a la fecha.

LEA TAMBIÉN: Epson ahora apunta a posicionarse en industria textil

Según Vargas, los buenos resultados de la marca, en un contexto complicado, se explican por su propuesta de valor. “Los equipos son precisos, pequeños y eficientes en su producción, a lo que se añade que (la línea workforce) tienen un consumo de energía entre 45% y 65% menor en comparación con una impresora láser. Cuando este número se proyecta en tres años, el ahorro en dinero efectivo podría pagar el costo de la impresora, hasta más”, explicó.

Otra razón se debe a su presencia a nivel nacional. Epson vende sus productos a través de cinco canales mayoristas, con los que llegan a 1,600 canales de distribución.

En el segmento corporativo, los principales compradores de equipos (sobre todo de impresoras) son el Estado peruano, el sector educación y la banca. Hacia el próximo año, la mirada está puesta en sumar a empresas del rubro salud, comercio (retail), minería y construcción.

Para tal fin, Epson está en etapa de pruebas y pilotos para dar a conocer sus productos. Así, la proyección para el 2024 es lograr un avance de 15% a 20% en ventas.

Alquiler de impresoras: el siguiente paso

Otro de los planes de Epson es ampliar su línea de negocio relacionada al mantenimiento, renta y operación de aparatos para instituciones educativas, que ahora solo abarca a los video proyectores.

Se planea incorporar a este servicio a las impresoras corporativas y para etiquetas. Esta decisión, sostuvo Vargas, se concretará dependiendo de la demanda del mercado y la capacidad de brindar un soporte técnico eficiente.

“Estamos trabajando (en mejorar) la capacidad. Es muy probable (que el 2024) se tome una decisión”, precisó. A la fecha, hay más de 1,000 video proyectores en el mercado. Para el 2024, hay potencial para colocar más de 1,400.

Precios

Epson tiene un portafolio de 16 SKU en impresoras y 15 SKU en proyectores. Para el 2024, se espera lanzamientos de proyectores.

Los precios, tanto de consumo masivo como del segmento corporativo, oscilan entre los US$ 600 y US$ 5,000 (en impresoras). Estos no han variado, pese al escenario de recesión. Tampoco se prevé una variación en el 2024.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.