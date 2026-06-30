El ticket promedio de compra viene aumentando respecto a campañas anteriores, informaron desde la CCL. Foto: difusión
El ticket promedio de compra viene aumentando respecto a campañas anteriores, informaron desde la CCL. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la fiesta deportiva dinamiza la demanda de televisores y otros productos electrónicos.

Jorge Hiraoka, presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL, señala que no solo crece el interés por las TV,

Considerando que el impacto comercial se extenderá hasta el 15 de julio —fecha en la que se deposita la gratificación de fiestas patrias, y una semana previa a la final del torneo—, las ventas se elevarán entre 30% y 40% con una colocación de 140,000 unidades.

LEA TAMBIÉN: El Mundial se impone a las guerras culturales de Trump

De esa manera, se facturarían cerca de S/ 126 millones en el mercado peruano.

Hiraoka precisó que , lo que elevó en 30% la demanda del sector tecnológico frente al año pasado.

Según la CCL, las familias son las principales impulsoras de las compras de televisores para renovar equipos adquiridos en el Mundial Rusia 2018. Foto: Jewel SAMAD / AFP
Según la CCL, las familias son las principales impulsoras de las compras de televisores para renovar equipos adquiridos en el Mundial Rusia 2018. Foto: Jewel SAMAD / AFP

Asimismo, reveló que los consumidores peruanos prefieren televisores de 55 y 65 pulgadas, aunque también se escogen unidades de 75 a 100 pulgadas como parte de una mejor experiencia visual.

“El consumidor tiene hoy una preferencia por paneles LED y QLED, que ofrecen colores vibrantes y un gran brillo a un precio accesible. Además, estas pantallas incorporan inteligencia artificial, logrando una excelente relación calidad-precio”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Ir al Mundial puede sumar hasta 0.5% al PBI, ¿cómo puede Perú ser parte del crecimiento?

Finalmente, reiteró que

TE PUEDE INTERESAR

Mercado Libre será proveedor de la FIFA en Latinoamérica y combatirá la piratería durante el Mundial
FIFA controla marcas en el Mundial 2026: ¿Un escenario así podría repetirse en los Panamericanos 2027?
FIFA: Trump asistirá a final del Mundial y entregará la copa al campeón
¿La FIFA tenía razón con los precios del Mundial?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.