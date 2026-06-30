La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA impacta en el mercado de electrodomésticos y tecnología, y según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la fiesta deportiva dinamiza la demanda de televisores y otros productos electrónicos.

Jorge Hiraoka, presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL, señala que no solo crece el interés por las TV, sino también por celulares, tablets y otros dispositivos vinculados al entretenimiento.

Considerando que el impacto comercial se extenderá hasta el 15 de julio —fecha en la que se deposita la gratificación de fiestas patrias, y una semana previa a la final del torneo—, las ventas se elevarán entre 30% y 40% con una colocación de 140,000 unidades.

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De esa manera, se facturarían cerca de S/ 126 millones en el mercado peruano.

Hiraoka precisó que el efecto Mundial 2026 absorbió parte del impulso de la campaña del Día del Padre, lo que elevó en 30% la demanda del sector tecnológico frente al año pasado.

Según la CCL, las familias son las principales impulsoras de las compras de televisores para renovar equipos adquiridos en el Mundial Rusia 2018. Foto: Jewel SAMAD / AFP

Asimismo, reveló que los consumidores peruanos prefieren televisores de 55 y 65 pulgadas, aunque también se escogen unidades de 75 a 100 pulgadas como parte de una mejor experiencia visual.

“El consumidor tiene hoy una preferencia por paneles LED y QLED, que ofrecen colores vibrantes y un gran brillo a un precio accesible. Además, estas pantallas incorporan inteligencia artificial, logrando una excelente relación calidad-precio”, añadió.

Finalmente, reiteró que el ticket promedio aumenta frente a otras campañas pasadas por la adquisición de equipos con mayores prestaciones tecnológicas.