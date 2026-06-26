El Mundial se juega en México, Canadá y Estados Unidos. La final será el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
El Mundial se juega en México, Canadá y Estados Unidos. La final será el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
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Redacción Gestión
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anunció una alianza con que combina un acuerdo comercial durante el -que se desarrolla en estos momentos en , y - con un plan conjunto para combatir la falsificación y la de productos relacionados con el torneo en América Latina, región donde la compañía opera, incluido Perú.

Como parte del acuerdo, FIFA se incorporó a la Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA), iniciativa impulsada por la empresa para fortalecer la protección de la propiedad intelectual dentro de su . La colaboración contempla identificar y retirar publicaciones que infrinjan los derechos de la FIFA sobre sus competiciones, así como coordinar acciones con autoridades de distintos países para facilitar la incautación de productos falsificados, principalmente camisetas y balones.

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La alianza llega en un contexto de mayor interés por los artículos vinculados con el Mundial. Según informó , durante mayo la plataforma registró 105 búsquedas por minuto de productos relacionados con el torneo en América Latina, cifra que refleja el incremento de la demanda de mercancía oficial.

Protección de marcas y presencia comercial

Además del componente de protección de la propiedad intelectual, el acuerdo convierte a Mercado Libre en Proveedor Oficial LATAM de la . La designación le permitirá utilizar activos oficiales del torneo, desarrollar activaciones comerciales y contar con presencia en los paneles LED de los partidos, además de la exclusividad en la categoría de plataformas de comercio electrónico para México, Centroamérica y Sudamérica.

Mercado Libre opera en 18 países y cuenta con más de 100 millones de compradores activos únicos en América Latina. (Foto: Mercado Libre)
Mercado Libre opera en 18 países y cuenta con más de 100 millones de compradores activos únicos en América Latina. (Foto: Mercado Libre)

En Mercado Libre jugamos en equipo. Esta alianza con la FIFA nos permite seguir protegiendo a nuestros usuarios y a las marcas que confían en nuestra plataforma, promoviendo un comercio más justo y transparente“, afirmó Paula Fernández Pfizenmaier, directora de Propiedad Intelectual de Mercado Libre.

Por su parte, Lynn Carrillo, directora Legal Comercial de la FIFA, sostuvo que “el trabajo en equipo y el liderazgo demostrados por Mercado Libre a través de esta alianza son un pilar clave del programa antifalsificación de la FIFA” y contribuirán a que los aficionados accedan a productos auténticos y de calidad.

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