Si bien el sueño de viajar a ver en el Mundial de Fútbol en el mismo estadio es atractivo, el consumidor limeño es pragmático. Solo 19% de prefiere “premios” relacionados a vivir el Mundial en vivo: viajes, entradas o experiencias en sede. En cambio, 43% se inclina por premios para disfrutar en Perú: productos, vales y experiencias locales.

“Al final, la gente quiere beneficios probables, no promesas, sino realidades”, comentó Javier Álvarez, Javier Álvarez, director senior de Tendencias de Ipsos Perú.

Para el ejecutivo, la remota posibilidad de ganar un viaje a las sedes mundialistas o motivos personales que podrían impedir la travesía mundialista llevan a los consumidores de Lima a aterrizar sus preferencias.

El 43% de limeños encuetados se inclina por premios para disfrutar en Perú: productos, vales y experiencias locales. (Foto: Pexel).

En ese sentido, consultados por los “sorteos” de su preferencia, la gratificación inmediata manda. Los vales de consumo / delivery lideran con 57% de las menciones (respuestas múltiples), seguidos de premios instantáneos tipo “raspa y gana” con 53% y acumular puntos por compras con 42%.

“Las marcas premium pueden diferenciarse con viajes y experiencias VIP para el NSE A, pero no como mecánica masiva”, explicó Álvarez.

Sorteos que motivan a limeños a realizar compras por Mundial 2026. (Fuente: Ipsos Perú).

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Los productos que comprarán los limeños por el Mundial 2026

Respecto a los productos o servicios que comprarán los limeños encuestados (segmentos A, B y C) por el Mundial de Fútbol 2026, el estudio de Ipsos Perú indicó que el 69% adquirirá snacks, 60% comprará alimentos, 50% buscará bebidas sin alcohol y 43% bebidas alcohólicas, entre otros productos.

En ese sentido, Álvarez consideró que las categorías más beneficiadas serán en general “alimentos y bebidas” para compartir con familiares y amigos, con tickets relativamente bajos. Sin embargo, destacó que la categoría de televisores y sonido aparezca en el sexto lugar, representando así un rubro de gasto considerable.

Productos o servicios que comprarán más los limeños durante el Mundial 2026. (Fuente: Ipsos Perú).

Para concretar estas adquisiciones, Ipsos Perú también indicó que el principal impulso de compra del consumidor no estaría en la planificación, sino en el “calor del momento”.

Así, 52% de los encuestados declara que consumirán o gastarán más durante el desarrollo del certamen deportivo o inclusive mientras se desarrolla un partido. Para el especialista, tal orientación abre oportunidad para los pedidos por delivery y las ventas por internet.

“Muchas ventas se podrían concretar con el smartphone viendo algún encuentro. Ahora la gente ve televisión, pero a la vez tiene una segunda pantalla (smartphone) con la cual realiza más actividades”, recordó.

El estudio de Ipsos Perú indicó que el 69% de encuestados en Lima adquirirá snacks, 60% comprará alimentos, 50% buscará bebidas sin alcohol y 43% bebidas alcohólicas, entre otros productos, por el Mundial de Fútbol.

Del súper a la bodega: la ruta comercial del hincha multicanal

El abastecimiento para el Mundial de Fútbol 2026 empieza en el canal moderno, pero no termina ahí. El 68% de limeños de los segmentos A, B y C que verán algún partido planea comprar principalmente en supermercados.

Sin embargo, la bodega de barrio aparece con fuerza: 48% recurrirá a ella, probablemente para reposición de último minuto durante los partidos. Otros formatos también figuran en las alternativas de los consumidores, mostrando así a un limeño multicanal.

No obstante, en síntesis, el 93% de los encuestados se abastecerá en el canal moderno; mientras que el 64% lo hará en formatos del canal tradicional. “Por la segmentación A, B y C, probablemente tengan más acceso a supermercados y retailers. Además, en canal moderno muchas veces hay promociones, packs, variedad de productos que terminan incentivando la compra”, anotó Álvarez.

El 68% de limeños de los segmentos A, B y C que verán algún partido del Mundial 2026 planea comprar principalmente en supermercados. (Foto referencial: Freepik).

Así, queda claro que las marcas en Lima no “ganarán” el Mundial 2026 con un sorteo de pasajes. Para el limeño de segmentos medios y altos, el partido se juega en la góndola del supermercado, en la app de delivery y en la bodega de la esquina. Las mecánicas deben priorizar vales de consumo, descuento inmediato y “raspa y gana” atado a productos de rotación: bebidas, snacks, comida lista.

Para el canal moderno, el reto es asegurar stock y visibilidad de combos mundialistas. Para el tradicional, capitalizar la urgencia: hielo, gaseosas y piqueos en el entretiempo.

Lugares de compra para abastecerse para ver los partidos del Mundial 2026. (Fuente: Ipsos Perú).

Marcas con mayor oportunidad: bancos van sumando sus primeros puntos

Consultados por las marcas que los encuestados esperan ver impulsando sorteos y promociones por el Mundial de Fútbol 2026, el 90% señaló a empresas y/o entidades vinculadas sector financiero. En particular, mencionaron principalmente a Yape, BCP, Visa, Plin e Interbank.

En segundo lugar, aparecen marcas del sector retail.

Para Álvarez, dichas empresas tienen el potencial de capitalizar la campaña del torneo deportivo, considerando que las mismas ya están en la mente del consumidor no solo por un deseo, sino porque ya estarían presentes con ciertas activaciones.

“Como ya ven a estas marcas muy activas, reiteran que esperan ver más acciones comerciales”, finalizó.

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CLAVES:

Espectados social. Tres de cada cuatro limeños verán el Mundial de Fútbol, pero solo uno de cada ocho es fanático total.

Momento clave. El 41% de encuestados afirma que el entretiempo de los partidos explorará ofertas.

Promociones. La mayoría (73%) prefiere el 2x1 o combos especiales.

FICHA TÉCNICA: