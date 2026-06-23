Los limeños deben elegir entre promociones aspiracionales y beneficios tangibles ofrecidos por empresas por el Mundial de Fútbol 2026.
Los limeños deben elegir entre promociones aspiracionales y beneficios tangibles ofrecidos por empresas por el Mundial de Fútbol 2026.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

A pocos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, las marcas afinan sus campañas para captar al hincha peruano. Sin embargo, las preferencias del consumidor podrían no ser tan evidentes. Así, un estudio de Ipsos Perú a limeños de los segmentos A, B y C –que concentran el 80% del gasto de la capital- revela la disyuntiva entre el premio aspiracional y el beneficio tangible en las acciones promocionales por dicho evento deportivo, así como quienes ganarían en los partidos aparte que jugarán los canales de venta y las marcas por capitalizar la temporada marcada por el denominado deporte rey.

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