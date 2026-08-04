Sodexo busca ampliar su presencia en salud como parte de su siguiente etapa de crecimiento. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

La meta de superar los S/1,000 millones de facturación en el 2026 sigue tomando forma para Sodexo. Mientras la compañía francesa avanza hacia ese objetivo, enfoca sus siguientes pasos en abrir nuevos frentes de crecimiento más allá de la minería. ¿Qué sectores están en la mira?

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