El primero de ellos será salud. Juan Montoya Bamberger, country managing director de Sodexo Perú, adelantó a Gestión que la empresa reforzará su presencia en este sector tras integrar a la española Mediterránea Catering a finales de 2025, una operación que le abre la puerta a un negocio donde antes no tenía participación.

Y es que de consolidar esta estrategia, la compañía estima que el negocio de salud podría duplicar su peso dentro de su portafolio local. Actualmente, este segmento representa entre el 5% y el 7% de su facturación.

“Las Asociaciones Público-Privadas (APP) nos permitirán duplicar nuestra participación en el sector salud”, afirmó Montoya.

Sodexo también apunta a crecer en segmentos como los centros logísticos y a reforzar su oferta con soluciones de inteligencia artificial (IA), automatización y sostenibilidad, en línea con los cambios que observa en la demanda de sus clientes.

Mediterránea aporta a Sodexo experiencia en la atención de hospitales bajo concesión.

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Hospitales concesionados abren un nuevo mercado para Sodexo

Ahora bien, sucede que al integrar a la española Mediterránea Catering, la compañía asumió la continuidad del servicio de alimentación del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, un contrato que, según Montoya, “representa una parte muy importante de la cartera” que mantiene en el país.

El contrato vigente culmina en diciembre de este año. Frente a ese escenario, Sodexo participa en el proceso para mantener la prestación del servicio con el nuevo concesionario del hospital.

Asimismo, de lograrlo, la empresa espera utilizar esa experiencia para ingresar a un segmento donde hasta ahora no participaba: el de los hospitales públicos operados bajo asociaciones público-privadas.

“Vamos a continuar brindando el servicio en el Hospital del Niño y con esa experiencia esperamos empezar a evaluar la posibilidad de entrar en el sector de las asociaciones público-privadas de salud”, sostuvo Montoya.

El ejecutivo comentó que se trata de “un sector interesante, con un modelo de negocio comprobado”, por lo que la empresa evaluará extender este modelo conforme avancen nuevos proyectos hospitalarios que forman parte de la cartera del Ministerio de Salud.

Además, de mantenerse en esta operación, Sodexo prevé trabajar mediante contratos de entre tres y cinco años, similares a los que mantiene con otros clientes. Para Montoya, estas iniciativas deberían comenzar a ejecutarse a partir del próximo año.

Los hospitales bajo concesión aparecen como uno de los próximos motores de crecimiento del negocio. (Foto: Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja)

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Nuevos mercados toman protagonismo en la estrategia de Sodexo

Más allá del sector salud, Sodexo también viene identificando nuevas oportunidades de crecimiento en otros mercados. Uno de ellos es el de los centros logísticos, un segmento que ha ganado dinamismo por el desarrollo de nuevos complejos de almacenamiento en Lima.

La compañía dio su primer paso en este negocio con un contrato para brindar servicios al centro logístico de Farmacias Peruanas y evalúa seguir ampliando su presencia conforme se desarrollen nuevos proyectos.

El ejecutivo señaló que otro cambio importante es la recuperación de la presencialidad en las oficinas. Luego de la caída registrada tras la pandemia, la ocupación de los espacios corporativos volvió a incrementarse, impulsando nuevamente la demanda por servicios de alimentación, limpieza y facility management.

“En los últimos dos años, con mayor énfasis tal vez en el último año, se ha visto un incremento nuevo en la ocupación de las oficinas. Sobre todo de la Generación Z, quienes son más exigentes”, comentó.

En respuesta, Sodexo reforzó sus inversiones en digitalización y sostenibilidad. Por ejemplo, incorporó robots autónomos de limpieza en operaciones de los sectores financiero y minero, además de desarrollar herramientas de trazabilidad e inteligencia artificial para anticipar necesidades y mejorar la gestión de las instalaciones.

En paralelo, Sodexo mantiene su interés por seguir creciendo en minería. La compañía participa en diversos procesos de licitación y observa con expectativa el avance de proyectos como Tía María, además de futuras expansiones de clientes con los que ya trabaja.

“Nosotros esperamos que siga avanzando el desarrollo del proyecto y, llegado el momento, podamos participar de las licitaciones que se abran para dar el servicio cuando sea necesario”, señaló Montoya.

A estas oportunidades se suman el retorno a Antamina y Cerro Lindo, así como los nuevos contratos obtenidos este año en sectores como logística y transporte.