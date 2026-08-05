LIMA, 30 DE ENERO DEL 2020 FACHADA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / GEC
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Redacción Gestión
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El Poder Ejecutivo designó a Juan Carlos Sotil Toledo como viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter)

El viceministro reemplazará en el cargo a Carlos Noé Guillén Enriquez, quien se desempeñó en el puesto desde marzo de este año y a quien se le brindó las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas, la de designación y aceptación de renuncia, figuran en la separata de Normas Legales de El Peruano con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y el titular del Interior, César Astudillo Salcedo.

El viceministerio de Seguridad Pública es el encargado de diseñar, promover y evaluar las políticas orientadas a prevenir el delito y reducir la violencia. Además, articula estrategias multisectoriales para la protección de la ciudadanía y gestiona la relación con organismos adscritos.

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Juan Carlos Sotil Toledo es general en retiro de la Policía Nacional. FOTOS: EDUARDO CAVERO
Juan Carlos Sotil Toledo es general en retiro de la Policía Nacional. FOTOS: EDUARDO CAVERO
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Sotil Toledo es general en retiro de la Policía Nacional, recibió el título en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y cuenta también con una maestría en Administración y Ciencias Policiales con mención en Gestión Pública en la Escuela Superior de la Policía Nacional del Perú.

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