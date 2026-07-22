Martha Moyano: Fenómeno del Niño e inseguridad ciudadana serán prioridad para el próximo gobierno. Foto: Cesar Campos / @photo.gec
Martha Moyano: Fenómeno del Niño e inseguridad ciudadana serán prioridad para el próximo gobierno. Foto: Cesar Campos / @photo.gec
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Redacción Gestión
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Esta tarde la senadora electa Martha Moyano afirmó que el próximo gobierno tendrá como principales prioridades enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los efectos del Fenómeno de El Niño, tras visita de un grupo de transportistas a la oficina de la presidenta electa, ubicado en el distrito de San Isidro.

En declaraciones a la prensa, la también congresista en funciones señaló que de diversos sectores afectados por la criminalidad, pese a que aún no ha asumido formalmente la Presidencia de la República.

Asimismo, recordó que reforzar la seguridad ciudadana fue uno de los principales compromisos asumidos durante la campaña electoral.

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Reunión con transportistas

La actual congresista Moyano explicó que los transportistas no acudieron a solicitar apoyo económico, sino medidas urgentes que garanticen su seguridad frente a los constantes ataques y extorsiones que afectan al sector.

Añadió que combatir la delincuencia será una de las primeras tareas del nuevo gobierno, junto con las acciones para afrontar un eventual Fenómeno de El Niño.

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Mesa Directiva y fallo de TC

aún no ha definido una candidatura y precisó que será la vocera del grupo parlamentario quien comunique la decisión oficial.

Sobre el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, Moyano señaló que respeta la decisión del máximo intérprete de la Constitución y evitó realizar mayores comentarios.

Martha Moyano: Fenómeno del Niño e inseguridad ciudadana serán prioridad para el próximo gobierno. Foto: Congreso.
Martha Moyano: Fenómeno del Niño e inseguridad ciudadana serán prioridad para el próximo gobierno. Foto: Congreso.

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