El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, inauguró el Hemiciclo del Senado, tras un proceso de restauración patrimonial y modernización tecnológica de ese recinto. Este espacio albergará las sesiones del Senado a partir del 27 de julio, fecha en la que entrará en funcionamiento el nuevo Congreso bicameral.

“Han transcurrido 34 años desde entonces. Hoy, con esta restauración, saldamos una deuda institucional y acompañamos la decisión del pueblo peruano de restablecer la bicameralidad como sistema de representación”, expresó Rospigliosi Capurro, durante la ceremonia de develación de la placa de restauración y puesta en valor del Hemiciclo del Senado, en el Palacio Legislativo.

#CongresoInforma | El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, inauguró oficialmente el Hemiciclo del Senado, luego de culminar el proceso de restauración patrimonial y modernización tecnológica realizado como parte de los preparativos para el retorno de la bicameralidad. 🏛️🇵🇪… pic.twitter.com/HXH11tOqKF — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 13, 2026

Durante su intervención, Rospigliosi Capurro señaló que la inauguración del Hemiciclo del Senado representa un paso trascendental dentro del proceso de implementación de la bicameralidad, que entrará en vigencia el próximo 27 de julio.

“Inauguramos formalmente el Hemiciclo del Senado luego de un proceso de restauración patrimonial y modernización tecnológica que se inscribe en un proceso mayor, el retorno a la bicameralidad. Estamos devolviendo al país un espacio fundamental de su vida democrática y lo hacemos cuando el Senado de la República vuelve a ser una realidad”, manifestó.

El titular del Parlamento recordó que el hemiciclo fue inaugurado en 1938 y que desde 1939 hasta 1992 fue sede del Senado de la República, albergando algunos de los debates más importantes de la historia parlamentaria del país.

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Asimismo, explicó que la restauración permitió recuperar el valor histórico y arquitectónico del recinto gracias al trabajo realizado por Prolima, entidad que restituyó los colores originales de la sala tras retirar las sucesivas capas de pintura acumuladas durante décadas.

Además, se restauraron el vitral de la Madre Patria, la madera del estrado principal, el revestimiento de mármol de Carrara y los demás elementos patrimoniales que conforman el histórico hemiciclo.

En paralelo, anunció que la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad del Congreso incorporó infraestructura y tecnología para dotar al recinto de sistemas que permitirán desarrollar las futuras sesiones del Senado con mayores estándares de transparencia, eficiencia, seguridad y continuidad operativa, fortaleciendo así la función legislativa y el acceso de la ciudadanía a la actividad parlamentaria.