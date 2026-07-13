El hemiciclo fue inaugurado en 1938 y que desde 1939 hasta 1992 fue sede del Senado de la República, albergando algunos de los debates más importantes de la historia parlamentaria del país. (Foto: Difusión)
El hemiciclo fue inaugurado en 1938 y que desde 1939 hasta 1992 fue sede del Senado de la República, albergando algunos de los debates más importantes de la historia parlamentaria del país. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, inauguró el Hemiciclo del Senado, tras un proceso de restauración patrimonial y modernización tecnológica de ese recinto. Este espacio albergará las sesiones del Senado a partir del 27 de julio, fecha en la que entrará en funcionamiento el nuevo Congreso bicameral.

, expresó Rospigliosi Capurro, durante la ceremonia de develación de la placa de restauración y puesta en valor del Hemiciclo del Senado, en el Palacio Legislativo.

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Durante su intervención, Rospigliosi Capurro señaló que la inauguración del Hemiciclo del Senado representa un paso trascendental dentro del proceso de implementación de la bicameralidad, que entrará en vigencia el próximo 27 de julio.

Estamos devolviendo al país un espacio fundamental de su vida democrática y lo hacemos cuando el Senado de la República vuelve a ser una realidad”, manifestó.

El titular del Parlamento recordó que el hemiciclo fue inaugurado en 1938 y que desde 1939 hasta 1992 fue sede del Senado de la República, albergando algunos de los debates más importantes de la historia parlamentaria del país.

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Asimismo, explicó que la restauración permitió recuperar el valor histórico y arquitectónico del recinto gracias al trabajo realizado por Prolima, entidad que restituyó los colores originales de la sala tras retirar las sucesivas capas de pintura acumuladas durante décadas.

En paralelo, anunció que la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad del Congreso incorporó infraestructura y tecnología para dotar al recinto de sistemas que permitirán desarrollar las futuras sesiones del Senado con mayores estándares de transparencia, eficiencia, seguridad y continuidad operativa, fortaleciendo así la función legislativa y el acceso de la ciudadanía a la actividad parlamentaria.

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